iPhone 14 e AirPods Pro 2, arriva una versione Bluetooth più avanzata (forse)

Apple ha recentemente depositato una dichiarazione presso il sito web del consorzio Bluetooth, con cui annuncia di voler implementare una versione più avanzata della connettività omonima, che potremmo vedere sugli imminenti iPhone 14 e AirPods Pro 2, che per via di ciò beneficerebbero di nuove funzionalità audio.

Il documento, scoperto da MacRumors, fa riferimento alla versione Bluetooth 5.3. Bisogna tuttavia notare che, nelle sue dichiarazioni, Apple deposita sempre una versione più aggiornata di quella poi di fatto utilizzata nei suoi prodotti. È quindi probabile che la prossima generazione di iPhone e AirPods Pro, che verrà presentata il mese prossimo, sarà dotata di Bluetooth 5.2.

La parte interessante della notizia riguarda ovviamente le funzionalità che questa versione della connettività offre. Una di queste in particolare prende il nome di "LE Audio", e consente di mantenere una buona qualità anche quando il segnale Bluetooth è scarso o l'iPhone 14 è più distante. Oltre a ciò, gli AirPods Pro 2 potrebbero in questo modo avere una maggior autonomia, per via di un consumo energetico ridotto.

Un'altra funzionalità abbastanza interessante del Bluetooth 5.2 è "AuraCast", che consente di condividere simultaneamente l'audio con altri dispositivi connessi. Se supportata da AirPods Pro 2, sarà ad esempio possibile connettersi a un TV per ascoltarne l'audio direttamente dagli auricolari, oppure condividere la propria musica su più cuffie contemporaneamente dal proprio iPhone.

La gamma iPhone 14 dovrebbe stavolta arrivare in anticipo rispetto gli anni passati, con la presentazione ufficiale attesa per mercoledì 7 settembre. Diverso il discorso con gli AirPods Pro 2, che potremmo soltanto vedere a fine anno, se non addirittura in occasione di un evento primaverile che sarà tenuto da Apple l'8 marzo del 2023.

Stando alle recenti parole di un insider, che avrebbe provato in anteprima alcuni nuovi modelli, iPhone 14 Pro e Pro Max sarebbero inoltre piuttosto deludenti, con nessuna novità sostanziale rispetto i modelli attuali.

Non resta tuttavia che aspettare ancora qualche settimana, per scoprire cosa ci aspetta con i nuovi iPhone.