iPhone 13 mini, il prototipo sfoggia una doppia fotocamera in diagonale

Un nuovo leak che ritrae iPhone 13 mini mostra quello che presumibilmente sarà il più piccolo iPhone del 2021. La vera particolarità sta nella coppia di fotocamere posteriori, poste in posizione diagonale piuttosto che sulla verticale, come su iPhone 12 mini.

Il leak proviene da un post sul social media cinese Weibo e sembra essere reale. Non si sa se il telefono sia funzionale o solo un modello in plastica, ma è il primo non realizzato tramite rendering a spuntare in rete, inoltre da adito a precedenti voci che parlavano del posizionamento in diagonale delle fotocamere.

Il presunto iPhone 13 mini. La foto è stata caricata dal un utente del social network Weibo. (Image credit: Weibo )

Tali voci hanno iniziato a farsi strada in rete nelle scorse settimane, dopo che i modelli realizzati tramite CAD di iPhone 13, anch'essi frutto di indiscrezioni, hanno mostrato la disposizione diagonale delle fotocamere. A queste hanno fatto seguito alcuni modelli realizzati in 3D tramite render. La teoria più plausibile, ma ancora non confermata, è che gli obiettivi potrebbero essere stati spostati per ospitare un sensore maggiorato per una delle fotocamere, mutuato dall'attuale iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 mini: è vero oppure no?

La sola esistenza di questo presunto prototipo fa intuire che sarà realizzata anche nel 2021 una versione mini di iPhone. La gamma di iPhone 12 ha visto il debutto della versione mini per la prima volta nella storia del marchio lo scorso anno, tuttavia le vendite di questo particolare modello sono state così limitate che Apple starebbe già prendendo in considerazione l'idea di dismettere questo formato a metà del 2021.

Ad ogni modo, ci sono molte voci che parlano insistentemente di iPhone 13 mini, anche a scapito di un eventuale iPhone SE 3. Consideriamo questa una buona notizia, dato che ci sono ancora utenti che apprezzano uno smartphone con iOS in formato ridotto. La speranza è che Apple riesca a migliorare il nuovo modello soprattutto nell'autonomia, uno dei punti deboli della versione mini.