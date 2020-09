iPhone 12 sarà la prima versione in assoluto di colore blu scuro

Il nuovo iPhone 12 verrà presentato nelle prossime settimane, ma nel frattempo corre in rete una voce che parla della futura disponibilità di un colore nuovo di zecca ad accompagnare l’arrivo della più recente gamma di smartphone Apple: il blu scuro. Questa è l'affermazione dell’agenzia DigiTimes (tramite MacRumors), che ha un buon numero di previsioni azzeccate nel suo curriculum. Attualmente è possibile acquistare iPhone 11 nei colori bianco, grigio, oro, nero, verde, giallo, viola o rosso, con disponibilità che varia a seconda del modello. Sarebbe la prima volta che il blu scuro verrebbe reso disponibile su iPhone, tuttavia non è la prima volta che sentiamo parlare di questa ipotesi: un famoso informatore aveva infatti menzionato il colore a gennaio come uno dei toni che sarebbero stati resi disponibili su iPhone 12.

Mesi fa era girata voce che il gradevole colore blu avrebbe potuto sostituire la tonalità Midnight Green, ancora selezionabile per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Questo ci fa credere che sarebbe meglio non dare per scontata la sua disponibilità anche su iPhone 12 “standard”.

(Image credit: Max Weinbach / EverythingApplePro)

Dalle informazioni pervenute fino ad oggi, la produzione di iPhone XR verrà terminata nel momento in cui iPhone 12 sarà immesso sul mercato. E anche iPhone 11 Pro scomparirà dagli scaffali, mentre iPhone 11 rimarrà in vendita, ma con un prezzo inferiore. Apple come da tradizione offre una selezione di colori più variopinta sui modelli di iPhone economici, perciò avrebbe senso che il blu più scuro fosse disponibile solo su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, se le cose stanno come riportato poc’anzi. Oltre alle eventuali varianti di colore, il prossimo iPhone 12 dovrebbe mettere a disposizione dell’hardware più veloce, fotocamere migliorate con tecnologia LiDAR e connettività 5G, presente per la prima volta in uno smartphone Apple.