iPhone 12 : un avvolgente blue notte potrebbe essere il miglior colore di sempre.

Secondo quanto rivelano alcune immagini trapelate dalla rete, la lineup dell' iPhone 12 potrebbe prevedere l’inserimento di una elegante colorazione blue navy al posto della tonalità verde tiffany utilizzata l’anno scorso per gli iPhone 11 .

Le immagini di un iPhone blu sono apparse per la prima volta in questo video di EverythingApplePro (qui sotto), che attribuisce il merito per la diffusione del filmato al leaker e scrittore di XDA Developers, Max Weinbach.

Trattandosi di un leak, queste informazioni potrebbero anche essere smentite, ma è ragionevole aspettarsi un colore come il blue come l’ideale per identificare, all’interno dell’offerta iPhone 12, i modelli di fascia più alta. Del resto il blue navy è una scelta frequente per le uniformi e i vestiti eleganti, e visto l’utilizzo del verde scuro che richiama la foresta nell'i Phone 11 Pro e nell' iPhone 11 Pro Max , non saremmo sorpresi per la scelta di una tonalità marina quest’anno.

C’è da chiedersi se anche l'iPhone 12 standard includerà nella sua gamma questa presunta colorazione blu. La versione più economica dell’iPhone 11,infatti, mette a disposizione tutta una serie di colorazioni a pastello a tema primaverile, che riflette la tendenza di Apple ad assegnare ai suoi telefoni più economici colori più sgargianti e "meno seri" al posto dei più classici oro e oro rosa, presenti in fascia alta.

Via TrustedReviews