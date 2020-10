iPhone 12 Pro potrebbe avere un display da 120 Hz, una batteria più grande e un design sottile

Da tempo ormai si vocifera che iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max avranno un display da 120 Hz. A conferma di questa ipotesi, entrambi gli smartphone sono recentemente comparsi in una lista che dovrebbe includere i modelli con tale display.

L’indiscrezione proviene da Ross Young (CEO di Display Supply Chain Consultants e leaker piuttosto affidabile). La lista non include iPhone 12 o iPhone 12 Max, ma questo non sorprende dal momento che quest’ultimi sono modelli di "fascia bassa". Tuttavia, l’elenco include diversi altri smartphone non ancora presentati, come Huawei Mate 40, Samsung Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 20 Plus / Ultra.

Bisogna comunque prendere questa indiscrezione con le pinze, anche se combacia con altre voci pubblicate da Ross Young, ritenuto da molti una fonte affidabile soprattutto quando si tratta di schermi.

Here is our list of 120Hz phones for 2020. Are we missing any? pic.twitter.com/Kr0UotSCNCJune 15, 2020

Questa non è l'unica nuova informazione in merito a iPhone 12, dal momento che kuaibao.qq.com (un sito di notizie cinese) suggerisce che l'intera serie di smartphone sarà più sottile rispetto a iPhone 11. Secondo questa indiscrezione, iPhone 12 Pro Max potrebbe avere uno spessore di 7,4 mm (quello di iPhone 11 Pro Max è di 8,1 mm).

Il sito non dice esattamente quanto saranno sottili gli altri modelli di iPhone 12, ma aggiunge che la capacità della batteria di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max non supererà i 4.400 mAh, anche se sarebbe comunque un aumento rispetto ai modelli attuali. La batteria di iPhone 11 Pro è da 3.046 mAh, mentre quella di iPhone 11 Pro Max è da 3.969 mAh.

Una batteria più capiente e un design più sottile sono entrambe caratteristiche probabili, quindi queste informazioni potrebbero rivelarsi corrette, anche se al momento non possiamo prenderle per certe.

Scopriremo la verità tra qualche mese, poiché la serie iPhone 12 dovrebbe essere presentata da Apple a settembre. Nel frattempo, restate sintonizzati su TechRadar per non perdere gli ultimi aggiornamenti.

Fonte: GizChina