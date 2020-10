iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy S20 Ultra: scontro fra titani

Apple ha finalmente svelato la sua nuova gamma di iPhone, e i modelli Pro offrono funzionalità per utenti esperti e professionisti; il top di gamma è l'iPhone 12 Pro Max.

Quest’ultimo offre indubbiamente prestazioni incredibili, ma la concorrenza non manca: il Samsung Galaxy S20 Ultra è presumibilmente il miglior phablet Android del 2020.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: qual è il miglior phablet del 2020? In questo articolo, confrontiamo i due top di gamma delle rispettive aziende per scoprire il vincitore.

Disponibilità e prezzo

iPhone 12 Pro Max offre fantastici aggiornamenti rispetto al predecessore, l' iPhone 11 Pro Max , eppure il prezzo di lancio è lo stesso, inoltre lo spazio di archiviazione è raddoppiato.

Il nuovo top di gamma ha un prezzo di partenza di 1.289 euro (modello da 128 GB), la versione da 256 GB costa 1.409 euro, mentre il modello da 512 GB ha un costo di 1.639 euro.

A confronto, il Samsung Galaxy S20 Ultra (128 GB) costa 1.349 euro o 1.579 euro per il modello da 512 GB. In linea di massima, hanno prezzi simili, ma lo smartphone Apple costa leggermente di più.

Vale la pena notare, tuttavia, che è possibile aumentare lo spazio di archiviazione del Galaxy S20 Ultra a 1 TB con una scheda microSD, a differenza del dispositivo Apple.

(Image credit: Future)

Design

Apple ha preferito mantenere la controversa tacca sul display dell'iPhone 12 Pro Max (nonostante le critiche) e gran parte del profilo generale del dispositivo è simile a quello del predecessore.

Le principali differenze risiedono nelle dimensioni e nel peso: l'iPhone 12 Pro Max è leggermente più alto e sottile e monta un display più ampio.

Il secondo cambiamento degno di nota è nelle colorazioni: Midnight Green è stato sostituito da Pacific Blue che si affianca ai colori Silver, Graphite e Gold.

Le offerte di Samsung sono meno eclatanti, ma comunque fantastiche: Cosmic Grey, Cosmic Black e Cloud White che ha una tonalità perlata.

Dal punto di vista del design, l'S20 Ultra è certamente superiore: è privo della tacca e presenta un piccolo foro per la fotocamera frontale posto in alto al centro. Per non parlare del display edge-to-edge, che offre un'esperienza davvero coinvolgente.

Purtroppo, nessuno dei due ha un jack per cuffie da 3,5 mm; il prodotto Samsung ha una porta USB-C, mentre il dispositivo Apple include una porta Lightning proprietaria.

(Image credit: Apple)

Display

L'iPhone 12 Pro Max compie un modesto passo avanti dal display da 6,5 ​​pollici dell'11 Pro Max, infatti ne monta uno da 6,7 ​​pollici. A confronto, un iPad Mini presenta uno schermo da 7,9 pollici.

La risoluzione del display OLED Super Retina XDR è di 2778 x 1284 pixel e offre una grande fedeltà cromatica, una luminosità impressionante e il supporto a contenuti HDR.

Samsung Galaxy S20 Ultra monta un enorme display AMOLED da 6,9 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Tale refresh rate rende il dispositivo super reattivo, ma ciò incide sulla durata della batteria. Nel complesso, nessuno dei due vi deluderà durante la visione di contenuti multimediali. Tuttavia, la tacca dell’iPhone e il foro del S20 Ultra potrebbero influenzare la vostra esperienza.

(Image credit: Future)

Comparto fotografico e autonomia

Partiamo da un punto molto discusso: nella confezione dell'iPhone 12 Pro Max non è incluso né l’alimentatore né gli EarPods (auricolari). Apple afferma che tale scelta ha lo scopo di ridurre gli sprechi elettronici, ma è comunque un peccato.

Molti speravano che questo sarebbe stato l'anno in cui l'iPhone sarebbe passato alla connettività USB-C, ma Apple ha riproposto la porta Lightning. Il dispositivo supporta la ricarica wireless e la nuova tecnologia MagSafe garantisce una carica più sicura e veloce, da ben 15 W; qualora vengano usati dispositivi di terze parti, la ricarica wireless non va oltre i 7,5 W.

È possibile ricaricare la batteria al 50% in circa 30 minuti (modalità cablata), a detta dell’azienda. Una volta caricato, il dispositivo dovrebbe offrire circa 20 ore di riproduzione video.

Al contrario, nella confezione del Galaxy S20 Ultra, è incluso sia un caricabatterie che un paio di auricolari AKG; monta una batteria da 5.000 mAh, che offre circa 25 ore di conversazione.

La ricarica rapida è da 40 W, mentre quella wireless è da 15 W; è disponibile anche la ricarica wireless inversa da 4,5 W, che consente di usare l'S20 Ultra come pad di ricarica per altri dispositivi.

iPhone 12 Pro Max (Image credit: Apple)

Per quanto riguarda le fotocamere, i numeri di certo non raccontano l'intera storia. Lo smartphone di Apple offre tre sensori posteriori da 12 MP: un obiettivo ultra grandangolare, uno grandangolare e un teleobiettivo. iPhone 12 Pro Max offre uno zoom digitale fino a 12x, che l'iPhone 11 Pro Max non aveva; supporta uno zoom ottico fino a 5x e integra un sensore LiDAR per il rilevamento della profondità e la realtà aumentata.

Samsung Galaxy S20 Ultra presenta quattro sensori posteriori: un obiettivo principale da 108 MP, uno grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 48 MP (con uno zoom ottico ibrido 10x e uno digitale fino a 100x) e un sensore di profondità da 0,3 MP.

Il dispositivo Samsung può registrare video in 8K (il “rivale” non va oltre il 4K), ma l'iPhone può registrare (e modificare) video in Dolby Vision e HDR.

Infine, lo smartphone di casa Apple offre una fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP, mentre l'S20 Ultra presenta un'impressionante sensore frontale da 40 MP.

Specifiche e funzioni

Questi dispositivi “racchiudono” un'incredibile quantità di tecnologia in dimensioni ridotte. Entrambi offrono la connettività 5G, che assicura download e caricamenti velocissimi (laddove la nuova rete è supportata).

L'S20 Ultra è uno smartphone con Android 10 (e che presto sarà aggiornato ad Android 11) e offre prestazioni di gioco eccellenti, uno schermo luminoso e un comparto fotografico eccezionale che lo rende ideale per i fotografi amatoriali (e non) e per l'editing.

iPhone 12 Pro Max viene fornito con iOS 14. Il display è di grandi dimensioni, il nuovo processore Bionic A14 è velocissimo e l’app della fotocamera supporta un'ampia varietà di modalità che lo rendono il migliore iPhone di sempre.

(Image credit: Future)

Conclusioni

Siamo onesti, qualunque dispositivo acquisterete, porterete a casa uno smartphone eccezionale. In entrambi i casi, occorre sborsare una cifra non indifferente: almeno 1.200 euro.

Samsung Galaxy S20 Ultra di Samsung ha un display più grande e nitido, mentre iPhone 12 Pro Max il miglior software; sono modelli premium, con funzionalità fantastiche, e per fortuna, c'è abbastanza spazio sul mercato per entrambi.