iPhone 12, ecco com'è la nuova confezione

Abbiamo visto un video che mostra come potrebbe essere la confezione di iPhone 12. Nel video si vede la presunta scatola di un iPhone 11 (una di quelle nuove, rese più compatte dopo che Apple ha dichiarato che smetterà di includere auricolari e adattatori nella confezione di vendita), che probabilmente ha lo stesso aspetto della confezione con cui verrà venduto iPhone 12.

Il video, intitolato "la nuova confezione di iPhone 11", è stato condiviso su Twitter da DuanRui , e mostra una scatola molto più sottile rispetto a quelle a cui siamo stati abituati gli scorsi anni.

iPhone 11 brand new packaging. pic.twitter.com/Rv9UWo8EvpOctober 15, 2020

Dal momento che iPhone 12 è solo poco più piccolo di iPhone 11 (parliamo di pochi millimetri sia in altezza che in lunghezza, con una differenza in spessore di 0,9mm), è possibilissimo che le confezioni di vendita delle due serie di iPhone abbiano le stesse dimensioni.

Resta comunque la possibilià che questo video non sia autentico, anche se l'aspetto della confezione che appare nel video è lo stesso delle scatole più piccole mostrate da Apple durante l'evento di presentazione di iPhone 12. Nella stessa occasione Apple ha rivelato che avrebbe smesso di includere auricolari e adattatori nelle confezioni di iPhone 11, iPhone XR e iPhone SE (2020).

Perchè questa scelta?

Durante l'evento di presentazione di iPhone 12, Apple ha spiegato il motivo della sua scelta di non includere più nè EarPods nè l'adattatore per la ricarica nella confezione di vendita di iPhone. Secondo quanto afferma Apple, in pochi ormai continuano ad utilizzare questi dispositivi, e negli anni ne hanno accumulati di vari con gli acquisti passati. Apple ha orgogliosamente comunicato ai fan di avere preso questa decisione per motivi ecologici.

Questo è senz'altro vero, ma una decisione del genere porta anche dei vantaggi per quanto riguarda la riduzione dei costi per l'azienda. Forse è stato proprio questo ad aiutare Apple a rendere la serie iPhone 12 compatibile con il 5G, e a mantenere i costi di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sullo stesso livello di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Su una cosa Apple non si è sbagliata: personalmente, possiamo confermare di essere in possesso di una marea di cavi Lightning e auricolari, che inevitabilmente si accumulano con l'acquisto di più prodotti Apple. In ogni caso, vi ricordiamo che se ne necessitate potete continuare ad acquistare adattatori e cuffiette separatamente.