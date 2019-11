iPhone 11 potrebbe includere un elemento USB-C

Secondo le ultime indiscrezioni, l'iPhone 11 forse potrebbe abbandonare finalmente l'adattatore da 5 W per un adattatore USB-C per ricaricare la batteria più velocemente.

Non sembra che gli smartphone non avranno più la porta Lightning, semplicemente l'acquisto di un iPhone 11 includerà lo stesso adattatore da 18 W dell'ultimo iPad Pro e un cavo da Lightning a USB-C.

Oggi è possibile acquistare un adattatore USB-C e usarli per l'iPhone XS o l'iPhone XR, ma includerne uno nella confezione è sicuramente una buona notizia per chi non vuole spendere di più per ricaricare il proprio smartphone velocemente.

Questa notizia non è certa, infatti è stata condivisa tramite un tweet di ChargerLAB, che l'anno scorso aveva erroneamente affermato che un adattatore USB-C sarebbe arrivato per la generazione iPhone XS. Alla fine invece l'adattatore è arrivato insieme ai modelli di iPad Pro usciti in ottobre, come affermava 9to5Mac

Questo aiuterebbe Apple a recuperare terreno nella gara della ricarica rapida, dove sta perdendo battuta letteralmente da qualunque top di gamma Android. Il OnePlus 7 Pro viene venduto insieme a un adattatore per la ricarica rapida da 20 W, mentre il nuovo Samsung Galaxy Note 10 ha un adattatore da 25 W, anche se si può optare per un adattatore da 45 W venduto separatamente.

Batteria più grande?

La ricarica rapida aiuterebbe a ricaricare anche batterie più grandi: il sito taiwanese Digitimes afferma che tutti e tre i modelli di iPhone 11 (quello base e gli equivalenti dei modelli Max e R) avranno batterie più grandi rispetto agli iPhone precedenti.

Secondo alcune stime, l'iPhone 11 avrà una batteria da 3.200 mAh (alcuni suggeriscono fino a 2.658 mAh), l'iPhone 11 Max avrà una batteria da 3.500 mAh (alcuni suggeriscono fino a 3.174 mAh) e l'iPhone 11R avrà una batteria da 3.000 mAh (poco pi grande dei 2.942 mAh dell'iPhone XR).

In precedenza l'analista Apple Ming-Chi Kuo ha stimato che il modello standard avrebbe avuto il 25% di capacità in più rispetto all'iPhone XS, anche se sembra che alla fine l'incremento sarà solo del 9% per il modello corrispondente all'iPhone Max. Contando che l'iPhone XR ha una batteria più capiente rispetto all'XS, forse Digitimes ha scambiato le stime dei due modelli.

Vedremo quanto accurate si riveleranno queste indiscrezioni quando uscirà l'iPhone 11, evento che noi ci aspettiamo per il 10 settembre.