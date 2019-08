iPhone 11 får måske alligevel et USB-C-element

iPhone 11 vil ifølge rygter endelig droppe sin 5W-opader og erstatte den med en USB-C-vægadapter, som kan oplade batteriet hurtigere.

Det tyder ikke på, at telefonerne bliver fri for Lightning-porten – Apple vil i stedet bundle iPhone 11 med samme 18W-vægoplader, som blev introduceret med seneste iPad Pro sammen med et Lightning til USB-C-kabel.

Selvom du allerede kan købe og bruge en USB-C-oplader med din iPhone XS eller iPhone XR, er det en nyhed, at den nu vil følge med fra fabrikken, så vi ikke skal betale ekstra, for at oplade vores telefoner hurtigere.

Det er dog ikke garanteret, at det vil ske. Lækket stammer fra et tweet af ChargerLAB, som sidste år tog fejl, da de spåede, at der ville følge en ny USB-C-oplader med iPhone XS-generationen. I stedet så vi den først til de nye iPad Pro-modeller, som udkom i oktober, hvilket blev påpeget af 9to5Mac.

Dette kan dog være med til at få Apple med tilbage i ræset om den hurtige opladning, som de i øjeblikket taber til stort set alle Android-flagskib på markedet.

OnePlus 7 Pro er udstyret med en 20W oplader og den helt nye Samsung Galaxy Note 10 leveres med en 25W-oplader – imens du også kan gå helt overbord og købe en 45W-oplader, som sælges separat.

Også større batterier?

Hurtigere opladning vil muliggøre opladning af endnu større batterier. Hjemmesiden Digitimes, som har hovedsæde i Taiwan, hævder, at alle tre iPhone 11-modeller (den normale, Max og budget R-udgaven) får større batterier end sidste års modeller.

Ifølge beregningerne vil iPhone 11 få et 3,200mAh-batteri (i stedet for 2,658mAh), iPhone 11 Max et 3,500mAh-batteri ( i stedet for 3,174mAh) og iPhone 11R vil få 3,000mAh (hvilket ikke er ret meget mere end sidste års 2,942mAh i iPhone XR).

Det er ikke første gang vi hører rygter om større batterier i de nye iPhones. Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo gætter på, at standardmodellen får 25% større kapacitet end den nuværende iPhone XS, men disse ændringer virker ganske konservative, idet der kun er tale om en øget kapacitet på 9% i den næste Max i forhold til sidste model.

Ford iiPhone XR har større batterikraft end iPhone XS, kan det tænkes, at Digitimes har byttet om på disse to.

Vi får snart at se om rygterne holder vand, når iPhone 11 lanceres, hvilket vi forventer bliver d. 10 september.