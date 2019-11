iPhone 11 potrebbe avere lo stesso schermo del Samsung Galaxy S10

Non è un segreto che Samsung costruisca gli schermi per Apple, ma per iPhone XS e iPhone X Samsung ha realizzato un display originale mentre per iPhone 11 potrebbe usare lo stesso schermo del Samsung Galaxy S10.

Questo almeno secondo TheElec, che cita informazioni "interne" per affermare che il pannello OLED di iPhone 11 sarà costituito dallo stesso materiale 'M9', che Samsung usa per il Galaxy S10 e il Samsung Galaxy Note 10.

Anche se si tratta solo di un rumor, è anche abbastanza credibile in quanto permetterebbe a Samsung di ridurre i costi e allo stesso tempo il numero dei fornitori.

Non sarà nuovo ma è comunque al top

Ma questo cosa significa per iPhone 11 (e iPhone 11 Max, o comunque si chiamerà)? I display top di Samsung hanno una maggiore risoluzione di quelli di Apple, ma non è il caso di questo schermo. Basta controllare la risoluzione di Samsung Galaxy Note 10 con i suoi 1080 x 2280 pixel per rendersene conto.

Gli ultimi modelli top di Samsung hanno anche i migliori schermi. Nella nostra recensione abbiamo indicato che Galaxy S10 ha "uno schermo migliore di quelli che vende si suoi concorrenti"..

Potrebbe succedere che lo schermo di iPhone 11 non si avvicini ai Galaxy S e Note per quest'anno, ma rimane comunque tra i migliori . E siccome dovrebbe essere lanciato il 10 settembre, lo scopriremo presto.

Il Samsung Galaxy S11 arriverà a febbraio

Via Apple Insider