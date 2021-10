iPad Air OLED nel 2022? Non contateci troppo

Secondo un'indiscrezione che circolava tempo fa, il nuovo iPad Air avrebbe dovuto montare un display OLED. Sembra, però, che Apple abbia fatto dietrofront, e secondo le previsioni di un analista, il prossimo modello della serie avrà il solito schermo LCD.

Questa è la tesi di Ming-Chi Kuo (tramite MacRumors), noto analista del marchio di Cupertino, secondo cui iPad Air 5 continuerà a distinguersi dalla gamma Pro per via di un prezzo più abbordabile (anche per via dello schermo LCD).

L'indiscrezione è stata diffusa anche da altre fonti, tuttavia non c'è la certezza assoluta. Detto ciò, sembra sempre più improbabile che Apple abbandoni la tecnologia LCD per i prossimi iPad Air nel 2022.

Aggiornamenti sulla serie Pro

Kuo ha condiviso altre informazioni tramite la sua nota agli investitori. Sembra che il prossimi iPad Pro da 11 pollici avrà la stessa tecnologia mini-LED già disponibile per iPad Pro da 12,9 pollici.

In parte, l'iPad Air OLED del 2022 è stato annullato per dar spazio proprio a questa tecnologia, secondo Kuo. Sembra anche che il display OLED non soddisfacesse gli standard Apple, sia in termini di costi che di prestazioni.

Tuttavia, l'azienda sembra intenzionata a esplorare nuove tecnologie dei display per tutti gli iPad, dunque resta da vedere cosa deciderà. In ogni caso nel 2022 arriveranno nuovi modelli con varie migliorie rispetto alle versioni attuali.