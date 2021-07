Il primo iPad Air con display OLED arriverà nel 2022

Da tempo sappiamo che Apple sta lavorando ai primi iPad con display OLED.

Proprio in questi giorni, il sito Sud Coreano The Elec ha pubblicato un report secondo il quale l'azienda di Cupertino sarebbe pronta a lanciare il primo iPad OLED nel 2022, seguito da due varianti Pro previste per il 2023.

Il tablet in questione ha un display da10.8", quindi dovrebbe trattarsi di un modello della gamma iPad Air.

Sempre stando al report, nel 2023, Apple dovrebbe presentare altri due iPad OLED, uno da 11 pollici e uno da 12.9", i classici formati associati a iPad Pro.

The Elec afferma che i pannelli OLED degli iPad‌ utilizzeranno un'alternanza di strati organici e inorganici per proteggere i materiali organici da acqua e ossigeno.

Il report conferma anche che a fornire gli schermi sarà, come sempre, Samsung Display.

Schermi OLED differenti per ogni iPad

A quanto pare, Apple sarebbe intenzionata a utilizzare diversi schermi OLED per gli iPad che usciranno l'anno prossimo e per quelli in arrivo nel 2023.

I primi dovrebbero montare un pannello OLED rigido di tipo TFE (Thin-film encapsulation). Di norma, questa tipologia di schermi OLED utilizza substrati di vetro e vetro incapsulato.

Diversamente, gli iPad in arrivo nel 2023 utilizzeranno degli OLED flessibili. Questi hanno un costo superiore rispetto agli OLED rigidi ma offrono una maggiore libertà in termini di design, dato che consentono di ridurre al minimo la dimensione delle cornici. Apple ha già optato per questa soluzione con gli schermi OLED dei suoi iPhone.

Sui nuovi iPad dovrebbe essere presente anche la tecnologia LTPO, che permette di raggiungere una frequenza di aggiornamento di120Hz e per ora si trova solo sulla gamma iPad Pro.

