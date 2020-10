iOS 14: ecco la funzione nascosta che rivoluzionerà il modo in cui usate il vostro iPhone

Apple ha presentato iOS 14 annunciando varie nuove funzioni ma, come per tutti i software dell’azienda, sembra che alcune di queste non siano ancora state rivelate. Abbiamo dovuto aspettare che gli sviluppatori testassero la versione beta di iOS 14 per scoprire eventuali funzioni nascoste e una di queste è saltata fuori.

Come riporta 9to5Mac, una delle novità di iOS 14 è Back Tap, una funzione di accessibilità che consente di usare lo smartphone semplicemente toccandolo sul retro.

È possibile impostare Back Tap in modo che funzioni con due o tre tocchi posteriori e può essere usato per numerose scorciatoie, come il controllo del volume, effettuare uno screenshot o bloccare lo schermo.

Secondo Patently Apple, Apple ha lavorato per diverso tempo in merito alla capacità di controllare i vostri dispositivi tramite tocco posteriore, anche se sembra che tale funzione sarebbe dovuta arrivare su iPad.

È possibile che iPhone 12 supporti questa funzione, magari includendo un motore su misura che consentirà allo smartphone di percepire i tocchi. Non esiste al momento una tecnologia dedicata negli iPhone per riconoscere i tocchi posteriori, quindi è probabile che i dispositivi attuali non riceveranno questo supporto.

La beta pubblica di iOS 14 sarà rilasciata a luglio e saremo in grado di provarla per vedere come funziona, ma dovremo aspettare la presentazione di iPhone 12 (prevista entro la fine dell’anno) per scoprire se la prossima serie di Apple includerà o meno tale funzione.