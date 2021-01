Intel Rocket Lake-S: spuntano i primi leak sui prezzi europei

I processori Rocket Lake recentemente annunciati al CES 2021 dovrebbero arrivare entro marzo e, grazie a un listino pubblicato sul sito di un venditore europeo, possiamo già farci un'idea dei possibili prezzi delle nuove CPU Intel.

Ci teniamo a sottolineare che la notizia è trapelata dal sito di un venditore belga e che non ci sono certezze sui prezzi indicati.

Detto questo, data la vicinanza al lancio dei nuovi processori Rocket Lake e a quanto emerso dai precedenti leak sul prezzo pubblicati da Notebookcheck, vale la pena dare un'occhiata ai listini di 2compute.

A interessare maggiormente è il prezzo della CPU di punta della serie Rocket Lake, ovvero Core i9-11900K, che stando a quanto si può osservare da listino dovrebbe costare meno di Intel Core i9-10900K, top di gamma della precedente serie Comet Lake.

Secondo il listino del sito belga 2compute, Intel i9-11900K dovrebbe costare 605€ contro i 664€ di i9-10900K. Come detto in precedenza non ci sono certezze su queste cifre, ma se cosi fosse si tratterebbe di un 10% in meno sul prezzo di listino.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Videocardz) Immagine 2 di 2 (Image credit: Videocardz)

Ma perché Intel dovrebbe proporre un nuovo top di gamma a un prezzo inferiore rispetto al precedente? Principalmente per competere con la serie Ryzen 5000 di AMD. Tra i possibili fattori c'è anche il numero di core: il nuovo i9-11900K ha 8 core, due in meno rispetto ai 10 del precedente top di gamma Comet Lake, che potrebbe quindi mantenere un vantaggio in multi-thread.

In aggiunta, sul sito del venditore belga Intel i9-11900K viene proposto allo stesso prezzo della CPU 8 core di AMD, ovvero Ryzen 7 5800X , il che pone i due processori in aperta competizione.

Pareri contrastanti

Altri leak provenienti da siti europei indicano prezzi superiori rispetto a quelli di 2compute; ad esempio, Notebookcheck afferma che Intel i9-11900K avrà un prezzo praticamente identico a quello di i9-10900K, smentendo di fatto il listino del sito belga.

In generale però, pur essendoci pareri discordanti, i leak sembrano indicare che il prezzo del top di gamma Rocket Lake sarà inferiore, o al limite uguale, a quello del precedente top della gamma Comet Lake.

La tabella che trovate qui sotto è stata pubblicata sul profilo Twitter del leaker @harukaze5710 evidenzia le discordanze dei diversi siti sui prezzi.

Intel 11th Gen Price10th Gen sheet is for comparison pic.twitter.com/kAvMbIQjKmJanuary 17, 2021

Per quanto riguarda il resto della gamma Comet Lake, 2compute indica che i7-11700K, in controtendenza rispetto al top di gamma, dovrebbe costare circa il 10% in più del precedente i7-10700K. Anche il più economico Intel Core i5-11400 dovrebbe costare di più di i5-10400, anche se di poco (si parla di una cifra vicino al 6%).

Si tratta di leak e bisognerà attendere ulteriori conferme a riguardo, ma se le voci fossero attendibili indicherebbero una mossa inaspettata da parte di Intel, che potrebbe giocare sul rapporto prezzo/prestazioni (come fatto in passato da AMD) per recuperare una quota del mercato gaming ai danni del rivale.

Fonte: Notebookcheck