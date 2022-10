Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale sul mercato dei nuovi processori Intel Raptor Lake, ma un primo confronto con i Ryzen 7000 è già emerso in rete. Si tratta nello specifico di un test multicore eseguito con Blender, attraverso compiti che riguardano il rendering 3D e la modellazione.

I risultati sembrano promettenti per Intel, che pare già dominare la fascia media con il suo Core i5-13600K, il quale si è dimostrato nettamente più veloce di Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, posizionandosi a un nulla dal Ryzen 9 7900X.

La situazione nella fascia alta vede invece il top di gamma Core i9-13900K di poco dietro al Ryzen 9 7950X e abbastanza davanti al fratello minore 7900X, dietro il quale si piazza subito il Core i7-13700K.

Blender Benchmark Opendata13900K 557.66 V3.3.013700K 429.7 v3.2.113600K 358.18 V3.3.07950X 607.53 V3.3.07900X 462.39 V3.3.07700X 305.51 V3.3.07600X 234.65 V3.3.0https://t.co/fFEP2PfcgdOctober 10, 2022 See more

Si tratta di un'ottima posizione per Intel, che con prezzi più bassi rispetto alle controparti AMD, offre delle ottime performance: il Core i5-13600K è più veloce del Ryzen 7 7700X e del Ryzen 5 7600X rispettivamente del 17% e del 50%. Al tempo stesso, il Core i7-13700K è dietro al Ryzen 9 7900X solo del 7,6%.

AMD deve preoccuparsi?

Il giudizio è ovviamente rimandato ai benchmark completi post lancio, poiché un solo test non è sufficiente per avere un quadro completo su chi ha veramente la meglio tra Raptor Lake e Ryzen 7000 per quanto riguarda le performance complessive.

Ciò che a ogni modo balza subito all'occhio è che Intel sembra già essere in grado di offrire prestazioni competitive a un prezzo più basso rispetto alla costosa piattaforma AM5. Forse delude un po' il Core i9-13900K, una CPU da cui ci si aspetterebbe certamente di più per via dei suoi 24 core ma, come detto prima, un singolo test non è sufficiente per emettere giudizi.

Anche se questo risultato dovesse essere confermato, il Ryzen 9 7950X rimane comunque più costoso del 18% rispetto al top di gamma Intel, con un vantaggio prestazionale tutto sommato risicato su quest'ultimo.

Il rapporto prestazioni/prezzo sembra quindi essere, almeno a prima vista, già da subito a favore dell'azienda di Santa Clara, che senza dubbio ha le potenzialità per avere un ruolo ancor più da protagonista rispetto a quanto fatto lo scorso anno con i già ottimi processori Alder Lake.

In attesa di poter finalmente vedere i benchmark completi, non resta che aspettare l'arrivo sul mercato delle nuove CPU Raptor Lake, che avverrà tra pochissimo, il 20 ottobre.