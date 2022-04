Intel Core i9-12900KS a 7,45 GHz distrugge un sacco di record

Il processore Intel Core i9-12900KS è appena arrivato, ma ha già battuto i record mondiali per l'overclock, almeno in ambito Intel.

La CPU è una versione aggiornata del flaghsip Alder Lake 12900K, e vanta binning e velocità di clock superiori, con prestazioni a dir poco strabilianti con un overclock estremo, come potreste aver già intuito.

Come segnalato da Tom’s Hardware (opens in new tab), uno degli aspetti di maggior rilievo è la velocità raggiunta dal 12900KS. Infatti, la CPU è stata portata a ben 7,45 GHz con raffreddamento tramite azoto liquido. Ricordiamo che la velocità massima di boost della CPU usata con valori stock è di 5,5 GHz, dunque potete osservare l'enorme salto avanti fatto con l'overclock. Ma, naturalmente, c'è un... "Ma" grande quanto una casa (vedi sotto).

In sostanza, l'esperto di overclock nonché rappresentante di MSI che ha conseguito questo risultato, noto come TSAIK, ha operato con un solo core (performance) attivo, di conseguenza, sebbene stiamo parlando di numeri a dir poco impressionanti, si tratta comunque di un caso che ha pochissima rilevanza pratica rispetto alle prestazioni in casi d'uso reali, soprattutto se paragonati ad altri record raggiunti con sistemi di alimentazione non ortodossi.

In passato, un altro overclocker, Allen Golibersuch, uno degli esperti di Tom Hardware, noto come "Splave", aveva ottenuto diversi record mondiali con il processore 12900KS su diversi benchmark di Cinebench, Geekbench e HWBot, per un totale di 16 primati.

Uno particolarmente notevole è il punteggio di 100.675 ottenuto in multi-core su Geekbench 4. È stata la prima volta che viene superata la soglia dei 100 mila punti, superando il record precedente di 97.800 (ottenuto con la versione di base Core i9-12900K).

Analisi: è tutto molto interessante, ma non è finita qui

Ed eccoci al "ma" grande quanto una casa di cui sopra.

La velocità di 7,4 GHz è un overclock estremo e impressionante, ma non raggiunge la velocità in OC raggiunta con un modello standard di Core i9-12900K. Splave, come dicevamo ha portato il 12900K a 7,6 GHz.

Detto questo, in prospettiva, quando la CPU 12900K è arrivata, Splave ha raggiunto i 6,8 GHz, con un overclock iniziale, mentre oggi vi stiamo raccontando, in sostanza, dei primissimi overclock della versione KS della flagship Alder Lake.

In altri termini, con il passare del tempo, è possibile che la 12900KS venga spinta ancora più in là, raggiungendo nuove vette in termini di prestazioni in OC.

Nel frattempo, volete sapere qual è la velocità massima raggiunta da una CPU di fascia consumer? Il record è di 8,7 GHz, raggiunto con alcuni processori AMD che possiamo ormai considerare "veterani", ovvero e FX-8150 e FX-8370.