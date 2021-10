Intel Core i9-12900K: nuovi record assoluti in overclock

Intel ha appena presentato la sua dodicesima generazione di processori Alder Lake con la quale intende ristabilire il primato nel segmento CPU desktop, attualmente dominato dalle CPU Ryzen di AMD.

Come riportato da Tom’s Hardware, il nuovo processore Core i9-12900K ha battuto tre record mondiali nei test benchmark effettuati da Allen ‘Splave’ Golibersuch.

Splave ha overclockato i performance core di Core i9-12900K raggiungendo una frequenza di 6.8GHz (partendo da 5.2GHz), mentre gli efficency core hanno raggiunto 5.3GHz (partendo da 3.9GHz).

Per ottenere questo risultato, Splave ha utilizzato un sistema di raffreddamento a nitrogeno liquido e il software Intel Extreme Tuning Utility.

Intel Core i9-12900K ha ottenuto dei record assoluti in single core sia su Geekbench 4 che su Geekbench 5, dove ha raggiunto rispettivamente un punteggio di 11,669 e 2,740. Come se non bastasse il top di gamma Alder Lake ha fatto registrare un nuovo record multi-core (nella categoria 16 core) in entrambi i test, ottenendo rispettivamente 93,232 e 26,649 punti.

(Image credit: Seby9123 (Reddit))

Come sottolinea Tom's, i punteggi ottenuti su Geekbench 5 sono superiori del 19% rispetto al precedente record di Intel Core i9-11900K, mentre in multi-core il nuovo top di gamma Intel ha superato il primato di AMD Ryzen 9 5950X del 27%.

Utilizzando XTU 2.0, Splave ha dovuto ridurre l'overclock dei performance core a 6.7GHz per mantenere la CPU stabile per la durata del benchmark, ottenendo anche in questo caso un record assoluto di 12,765 punti.

Per i più curiosi la configurazione sulla quale è stato testato Core i9-12900K comprendeva una scheda madre ASRock Z690 Aqua OC Edition accoppiata a una RAM DDR5-4800 (overclockata a 6200MHz) e a un alimentatore EVGA Supernova da 1600W.

Il record non sorprende affatto dato che si tratta del top di gamma tra i chip di ultima generazione Intel.

Si tratta di test preliminari e siamo certi che si possano ottenere prestazioni persino superiori, ma per ora possiamo dire che, in prospettiva, la gamma Alder Lake sembra avere tutti i presupposti per essere un'ottima base di partenza per gli overclocker.

Detto questo dovremo attendere il confronto con la prossima generazione di CPU AMD per tirare le somme.