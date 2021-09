Intel Alder Lake, stando ai benchmark Core i9-12900 è potentissimo

Un nuovo benchmark ha portato alla luce le ottime prestazioni di Core i9-12900, una delle CPU a basso consumo che faranno parte della gamma Alder Lake.

I risultati del test pubblicato su UserBenchmark sono stati condivisi da un ingegnere di Taiwan che, stando ai rumor, avrebbe dimenticato di disconnettere il PC dalla rete prima di effettuare il benchmark dell'unità di prova.

Stando al test, Core i9-12900 ha un TDP di 65W, circa la metà rispetto ai 125W del corrispettivo serie "K", ovvero i9-12900K. Nonostante i consumi ridotti, il processore Alder Lake ha ottenuto un punteggio di 214 in single core e di 2,510 in multithread.

Per avere un termine di paragone, l'ottimo AMD Ryzen 9 5900X ha ottenuto un punteggio medio di 160 in single core e di 2,349 in multithread.

Come segnalato da VideoCardz, il sistema utilizzato per il test potrebbe aver influito sulle prestazioni della CPU, motivo per cui il risultato del test va preso con le pinze, anche se può risultare utile per definire il range prestazionale della CPU Alder Lake.

Intel Core i9-12900 ha ottenuto il suddetto punteggio montato su una scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 Extreme con un solo modulo di memoria DDR5 e collegato a un display con risoluzione 1280x1024. Si tratta di una configurazione che può essere considerata piuttosto realistica, quindi il risultato non dovrebbe essere troppo lontano dal vero.

Inoltre, grazie a un post pubblicato su Twitter dal leaker harukaze5719, abbiamo visto le prime immagini di una CPU Alder Lake etichettata con il codice QY5U, che indica trattarsi di un Core i9-12900KF.

Non ci sono molte informazioni nel post, ma è comunque interessante vedere l'aspetto dei processori Alder Lake a poche settimane dal lancio.