Il TV arrotolabile LG è finalmente disponibile (a un prezzo vertiginoso)

Il nuovo, rivoluzionario televisore arrotolabile LG presentato al CES 2020 è finalmente arrivato sul mercato, reinventando il concetto di TV grazie alle avanzate tecnologie e caratteristiche innovative che lo contraddistinguono.

LG Signature OLED R (modello RX) purtroppo è disponibile per l'acquisto solo su ordinazione in Corea del Sud per la "modica" cifra di 100 milioni di KRW, che corrispondono a oltre 74.000 euro.

Il prezzo di questo TV di lusso è giustificato dall'implementazione di esclusive specifiche innovative, che lo rendono un capolavoro senza precedenti nel mondo dei televisori OLED. Il design elegante di LG OLED65RX, più simile a un'opera d'arte che a un televisore, gli permette di valorizzare qualsiasi spazio, soddisfando anche il cliente più esigente.

Il televisore vanta un display OLED Ultra HD flessibile da 65", che garantisce una qualità d'immagine senza precedenti, e il rivestimento in lana dell'altoparlante è disponibile in quattro tonalità: Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue o Toffee Brown. Il televisore è personalizzabile con un'incisione sull’elegante base in alluminio spazzolato.

Ciò che rende questo televisore avveniristico è proprio il fatto che sia arritolabile: lo schermo di LG OLED65RX infatti può sparire all'interno della base semplicemente toccando il pulsante apposito. Grazie a questa particolarità gli spazi dell'ambiente domestico si possono gestire con la massima libertà, senza alcuna limitazione permanente dovuta al posizionamento di un televisore di grandi dimensioni. Il TV in questione si può trasformare in tre diversi formati di visualizzazione, per un'esperienza d'uso ancora più flessibile e adattabile alle proprie esigenze.