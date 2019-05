Il display di OnePlus 7 Pro lancia la sfida a Samsung Galaxy S10

OnePlus svelerà gli smartphone della serie OnePlus 7 il 14 maggio, ma il modello di punta sta già facendo parlare di sé.

Infatti DisplayMate ha assegnato un voto A+ allo schermo del OnePlus 7 Pro a seguito di test condotti in laboratorio, rendendo così il display del prossimo prodotto top di gamma dell'azienda cinese uno dei migliori sul mercato.

Certo, tutti i dettagli del OnePlus 7 Pro non saranno rivelati prima del 14 maggio, ma adesso possiamo dire che, con tutta probabilità, il display del nuovo smartphone di OnePlus sarà di qualità superiore rispetto ai modelli degli scorsi anni.

Tutto questo va a confermare le indiscrezioni secondo cui OnePlus 7 Pro avrà un display con risoluzione QHD e, per l'impresa cinese, sarebbe il primo schermo con risoluzione superiore al Full HD .

Il voto ottenuto da OnePlus 7 Pro consente a questo smartphone di porsi sullo stesso piano di dispositivi come Samsung Galaxy S10, iPhone XS Max e Google Pixel 3 XL che hanno anch'essi ricevuto una valutazione A+ da parte di DisplayMate.

DisplayMate's in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating. Our in-depth Display Shoot-Out will be published here on May 14.April 29, 2019