Skjermen til OnePlus 7 Pro kan måle seg med Samsung Galaxy S10

OnePlus skal avduke sin nye OnePlus 7-serie 14. mai, men toppmodellen skaper oppmerksomhet allerede nå.

DisplayMate har nemlig tildelt OnePlus 7 Pro karakteren A+ i sin labtest, noe som betyr at skjermen til den kommende telefonen er blant de beste på markedet.

Selv om den endelige og fullstendige vurderingen av OnePlus 7 Pro ikke kommer før 14. mai, vet vi altså allerede nå at skjermpanelet som brukes i den nye telefonen er av høyere kvalitet enn de som er brukt i tidligere modeller.

Det sammenfaller med ryktene om at OnePlus 7 Pro får QHD-oppløsning, noe som også er første gang for selskapet.

Tildelingen av denne karakteren til OnePlus 7 Pro betyr også at telefonen stiller i samme klasse som Samsung Galaxy S10, iPhone XS Max og Google Pixel 3 XL når det kommer til skjermkarakter.

DisplayMate's in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating. Our in-depth Display Shoot-Out will be published here on May 14.April 29, 2019