Skärmen på OnePlus 7 Pro kan konkurrera med den på Samsung Galaxy S10

OnePlus kommer inte att presentera sin OnePlus 7-serie förrän den 14 maj, men den dyrare Pro-versionen har redan blivit något av en snackis.

DisplayMate har nämligen gett OnePlus 7 Pro ett A+ i betyg efter sina tester, något som gör skärmen på den kommande mobilen till en av marknadens bästa.

Även om alla detaljer kring OnePlus 7 Pro inte kommer att avslöjas förrän den 14 maj, verkar det redan klart att skärmen som kommer att användas till denna mobil kommer att vara bättre än dem som använts på tidigare enheter från företaget.

Detta stämmer även överens med tidigare rykten vi fått höra, som föreslagit att OnePlus 7 Pro kommer att ha en skärm som kommer att kunna skryta med en QHD-upplösning, något som skulle innebära första gången företaget erbjuder en skärm över Full HD.

Betyget innebär att OnePlus 7 Pro hamnar i samma toppliga där du finner mobiler som Samsung Galaxy S10, iPhone XS Max och Google Pixel 3 XL, som också fått A+ i betyg från DisplayMate.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

