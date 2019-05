I migliori smartphone economici del 2019: ecco le nostre scelte

Benvenuti nella nostra classifica dei migliori smartphone economici disponibili sul mercato. Abbiamo recensito minuziosamente tutti i migliori dispositivi appartenenti a questa categoria presenti sul mercato, così da potervi fornire una classifica affidabile che riunisca solo le scelte migliori.

Aggiornamento: c’è un nuovo ingresso in classifica, il Motorola One.

In passato, quando sentivamo l’espressione “migliori smartphone economici” eravamo abituati più ad allarmarci che a ritenerla una proposta interessante. Infatti questi dispositivi si caratterizzavano per scarsa qualità costruttiva, prestazioni decisamente non all’altezza, risoluzioni davvero pessime e fotocamere altrettanto discutibili. Le cose adesso sono cambiate, però, e il mercato offre davvero molte soluzioni interessanti a basso prezzo.

È vero, smartphone come Samsung Galaxy S10 , iPhone XS , Huawei P30 Pro e OnePlus 6T sono sulla bocca di tutti, ma ci sono tanti altri prodotti più economici e decisamente interessanti.

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone sotto i 250 euro.

Il prezzo non è un problema? Potrebbe interessarvi la nostra classifica dei migliori smartphone

1. Huawei P Smart (2019)

Il migliore dispositivo economico sul mercato al momento

Peso: 160 g | Dimensioni: 155,2 x 73,4 x 8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,21 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3 GB | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 3400 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8/16 MP

Design d’impatto a un ottimo prezzo

Ampio spazio di archiviazione

Un solo altoparlante

La fotocamera tende a eccedere nell’elaborazione dell’immagine

Lo Huawei P Smart 2019 è semplicemente il migliore smartphone economico che si possa comprare al momento.

In questo prodotto troviamo una buona fotocamera, parecchio spazio di archiviazione e un’ottima autonomia. Il display e il design poi si fanno apprezzare.

C’è poca differenza tra Huawei P Smart e Honor 10 Lite, si tratta sostanzialmente dello stesso prodotto, ma lo smartphone Huawei occupa il gradino più alto del podio grazie un design leggermente più accattivante.

2. Honor 10 Lite

Un ottimo prodotto che si è guadagnato la seconda posizione

Peso: 162 g | Dimensioni: 154,8 x 73,6 x 8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,21 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 3400 mAh | Fotocamera posteriore: 13MP + 2MP | Fotocamera anteriore: 24 MP

Estetica da prodotto di fascia alta, nonostante il prezzo

Ottimo display

La porta Micro USB è ormai datata

Questo Honor 10 è un po’ sfortunato a non essere il primo in classifica, visto che parliamo di un prodotto pressoché identico al P Smart (2019).

Se usate spesso Snapchat o fate molti selfie, la fotocamera anteriore da 24 MP di questo prodotto farà al caso vostro.

3. Moto G7 Power

Il migliore smartphone economico per chi guarda soprattutto all’autonomia

Peso: 193 g | Dimensioni: 159,4 x 76 x 9,3 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,2 pollici | Risoluzione: 720 x 1570 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 3/4 GB | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 5000 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Batteria dalla capienza straordinaria

Buone prestazioni nei giochi

Design pesante

Il Wi-Fi può dare qualche noia

A livello di autonomia, questo è il miglior smartphone economico che possiate scegliere, visto che parliamo di ben 5000mAh. Il telefono ha anche dimensioni eccessivamente generose, ma per chi cerca un telefono che duri due giorni (se non di più) con una sola ricarica il Moto G7 Power non ha rivali.

4. Moto G6

Un tempo il primo in classifica, questo prodotto si difende ancora bene

Peso: 167g | Dimensioni: 153,8 x 72,3 x 8,3 mm | SO: Android 8 | Dimensioni del display: 5,7 pollici | Risoluzione: 1080 x 2160 | RAM: 3/4 GB | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 3000 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 5MP | Fotocamera anteriore: 8MP

Design di pregio, visto anche il prezzo

Display chiaro e luminoso

Non resistente all’acqua

Fotocamera lenta

Il Moto G6 non è più il primo in classifica, ma rimane un’ottima soluzione per chi cerca un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Non avrà l’aspetto o le prestazioni di uno smartphone di fascia alta, ma del resto non è quello il suo ruolo. Si tratta di un dispositivo con tante caratteristiche convincenti e alcune cose in più, come ad esempio delle funzionalità divertenti a livello di fotocamera e la ricarica rapida. Insomma, un prodotto davvero tra i migliori nella sua fascia di mercato. Va detto che Motorola è leader di questo segmento di mercato da un po’ di anni e la versione genuina di Android che trovate su questo smartphone, unita alla buona qualità costruttiva, fa sì che chi compra questo prodotto abbia un'esperienza d’uso di alto livello senza doversi svenare.

5. Huawei P Smart

Uno smartphone economico di alto livello

Peso: 143 g | Dimensioni: 150,1 x 72,1 x 7,5 mm | SO: Android 8 | Dimensioni del display: 5,65 pollici | Risoluzione: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3/4 GB | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 3000 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Buon design al giusto prezzo

Possibilità di sfocare lo sfondo con entrambe le fotocamere

Porta micro USB e non USB-C

Prestazioni della fotocamera deludenti di notte

Per Huawei il 2018 è stato un anno estremamente positivo: i suoi smartphone di fascia alta si sono guadagnati le luci della ribalta e, allo stesso tempo, il colosso cinese non ha dimenticato quei consumatori che guardano con molta attenzione al prezzo.

In questo senso, lo Huawei P Smart è una scelta intelligente visto che è un dispositivo con un ampio display 18:9, design di alto livello e un sensore per le impronte digitali posizionato sul retro.

Le prestazioni della fotocamera sono inferiori a quelle del Moto G6 ed è per questo che non occupa posizioni più elevate in classifica, ma si tratta comunque di un ottimo dispositivo per questa fascia di prezzo.

6. Moto G7 Play

Il nuovo smartphone di fascia bassa firmato Motorola sa il fatto suo

Peso: 149 g | Dimensioni: 147,3 x 71,5 x 8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 5,7 pollici | Risoluzione: 720 x 1512 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 2 GB | Archiviazione: 32 GB | Batteria: 3000 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Ottima autonomia

Altoparlante anteriore

Ogni tanto, qualche rallentamento nei giochi

Manca NFC per i pagamenti

È difficile trovare un altro smartphone che convinca come questo Moto G7 play allo stesso prezzo. Si tratta di un prodotto ben costruito, la fotocamera è di buon livello, una volta che si considerano tutte le varie modalità di scatto, e la batteria dura una giornata intera.

La mancanza di NFC è un po’ una delusione, ma, se questo non vi disturba, e se non vi danno fastidio il design estremamente pratico e il notch dall’aspetto non proprio entusiasmante, potete procedere direttamente all’acquisto. Non ve ne pentirete.

7. Honor 9 Lite

Caratteristiche da top di gamma a un prezzo davvero interessante

Peso: 149 g | Dimensioni: 151 x 71,9 x 7,6 mm | SO: Android 8.0 | Dimensioni del display: 5,65 pollici | Risoluzione: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3 GB | Archiviazione: 32 GB | Batteria: 3000 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 13 MP + 2 MP

Design davvero raffinato

Display full HD 18:9

Il vetro attira molte impronte

Fotocamera poco convincente in caso di scarsa luminosità

Potremmo dire che questo Honor 9 Lite è davvero un affare. Perché non solo troviamo una doppia fotocamera posteriore, ma le fotocamere sono due anche davanti e poi a livello di design i progettisti hanno preso a piene mani dal modello di punta Honor 9.

Lo smartphone include anche un sensore per le impronte digitali, un display full HD di buone dimensioni e la versione più recente di Android. Le fotocamere non saranno le migliori in assoluto in condizioni di scarsa luminosità, ma visto il prezzo si chiude tranquillamente un occhio.

8. Nokia 5.1

Android allo stato puro con la qualità costruttiva Nokia

Dimensioni: 151,1 x 70,7 x 8,2 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 5,5 pollici | Risoluzione: 1080 x 2160 | CPU: MediaTek Helio P18 | RAM: 2/3 GB | Archiviazione: 16/32 GB | Batteria: 2970 mAh | Fotocamera posteriore: 16 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Ottimo design

La posizione del sensore per le impronte è comoda

A livello di prestazioni, non il più veloce

Fotocamera di media qualità

Se cercate il miglior dispositivo in fatto di design per meno di 140 euro, il Nokia 5.1 è la scelta giusta.

Le specifiche sono accettabili, non vi stupirà di certo per le prestazioni o la qualità della fotocamera, ma il suo punto di forza è davvero l’estetica.

9. Moto E5 Plus

Schermo grande, batteria notevole, prezzo basso

Peso: 196,6 g | Dimensioni: 160,9 x 75,3 x 9,4 mm | SO: Android 8.0 | Dimensioni del display: 6 pollici | Risoluzione: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 425 | RAM: 3 GB | Archiviazione: 32 GB | Batteria: 5000 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera anteriore: 5 MP

Aspetto da prodotto di fascia alta

Batteria davvero molto capiente

A volte può avere qualche rallentamento

I materiali non sono di alta qualità

Il Moto E5 Plus si fa notare per uno schermo dalle dimensioni generose, un’elevata autonomia e un prezzo davvero onesto e quindi ha il suo posto nella nostra classifica.

Non è sul podio perchè a livello di prestazioni lascia un po’ a desiderare e anche la risoluzione del display è un po’ troppo bassa, ma comunque è un buon acquisto.

10. Motorola One

Aspetto da iPhone X ad un prezzo decisamente inferiore

Peso: 162 g | Dimensioni: 149,9 x 72,2 x 8 mm | SO: Android 8.1 | Dimensioni del display: 5,9 pollici | Risoluzione: 720 x 1520 | CPU: Snapdragon 625 | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 GB | Batteria: 3000 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Design moderno chiaramente ispirato a iPhone X

SO Android One davvero rapido e fluido

Display solo da 720p

I materiali non sono all’altezza dell’aspetto

Se il design dell’iPhone X vi ha stregati, ma il prezzo è davvero troppo elevato per le vostre tasche, allora il Motorola One potrebbe essere il prodotto giusto per voi.

Con un notch ampio molto simile a quello dell’iPhone e cornici relativamente sottili, l’aspetto di questo Motorola One è davvero da prodotto di alto livello, anche se lo stesso non si può dire della qualità costruttiva. Rimane, comunque, un ottimo dispositivo.

L’interfaccia predefinita di Android contribuisce a dare fluidità nell’utilizzo e i componenti garantiscono una buona dose di potenza. La doppia fotocamera è una piacevole sorpresa, considerato il prezzo.

