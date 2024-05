La battera di iPhone 16 Pro Max migliorerà nettamente (ma c'è una fregatura)

Siete stanchi che la batteria del vostro iPhone non duri abbastanza? Potrebbero esserci buone notizie in arrivo, dato che un importante leaker ha affermato che Apple sta lavorando per aumentare la durata della batteria dei suoi futuri telefoni. Ma, nonostante questo sviluppo positivo, c'è un problema non da poco.

La notizia proviene dall'analista di Apple Ming-Chi Kuo, che si è costruito una reputazione per la raccolta di informazioni accurate dalle catene di fornitura di Apple. Questa volta Kuo sostiene che le batterie dei futuri iPhone avranno una maggiore densità energetica. Ciò significa che Apple potrebbe scegliere di aumentare la durata della batteria mantenendo le dimensioni attuali, oppure di offrire la stessa durata in un pacchetto più piccolo, facendo così spazio ad altri componenti all'interno dei suoi iPhone.

Inoltre, Kuo afferma che Apple sta progettando di sostituire l'attuale involucro in alluminio della batteria all'interno dei suoi telefoni con uno in acciaio inossidabile. Sebbene questo non sia altrettanto efficace nella dissipazione del calore rispetto all'alluminio, è "più robusto e meno soggetto alla corrosione", sostiene Kuo. Questo potrebbe contribuire a rafforzare l'iPhone e potrebbe fornire una protezione simile a quella della staffa metallica che Apple ha aggiunto all'interno dell'iPad Pro 2024.

Secondo Kuo, c'è un'altra potenziale prospettiva: la regolamentazione. Come dice l'analista: "L'uso di un alloggiamento per la batteria in acciaio inossidabile riduce anche la difficoltà di rimozione della batteria, il che aiuterà Apple a rispettare i requisiti dell'Unione Europea per la sostituibilità delle batterie dei telefoni cellulari in futuro". Senza dubbio questo aspetto sta pesando molto sulla mente dei responsabili di Apple, anche se è lecito chiedersi fino a che punto l'azienda si spingerà per realizzare batterie sostituibili dall'utente.

Le priorità di iPhone 16 Pro Max

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ora, a proposito dell'inghippo di cui abbiamo parlato prima. Il rapporto di Kuo inizialmente menziona solo il vociferato iPhone 16 Pro Max di quest'anno che riceverà gli aggiornamenti. Poi spiega che, se tutto va bene con i test e la produzione, queste funzioni dovrebbero essere distribuite a tutti gli iPhone nel 2025. Ciò significa che dovrete aspettare un anno in più se non volete spendere per l'iPhone 16 Pro Max, l'ammiraglia di Apple.

È un peccato, ma non del tutto sorprendente. Spesso Apple introduce per prima le funzioni premium nei suoi telefoni Pro Max, per differenziarli e giustificare i prezzi più elevati. Inoltre, le maggiori dimensioni del modello di quest'anno (l'iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere un display da 6,9 pollici, rispetto a 6,7 pollici) offrono più spazio all'interno per altri componenti, nel caso in cui Apple decidesse di ridurre l'ingombro della batteria.

Un secondo rapporto, questa volta di Ross Young di Display Supply Chain Consultants, sostiene che i fornitori di Apple inizieranno a produrre gli schermi per la gamma iPhone 16 a giugno, il che suggerisce che tutto è in linea con la consueta data di uscita di settembre. Ciò significa che non manca molto per scoprire esattamente cosa Apple ha deciso di fare per la batteria dell'iPhone.