Huawei senza Android potrebbe usare Ark (OS)

Huawei potrebbe perdere la possibilità di usare Android, e il colosso cinese ha bisogno di un nuovo sistema operativo per i suoi futuri smartphone. Può darsi che questo SO abbia già un nome.

Sembra infatti che Huawei abbia registrato alcuni marchi in europa, come ha rilevato Android Headlines. Marchi che fanno pensare a un nuovo sistema operativo, che potrebbe chiamarsi Ark OS.

Huawei ha comunque registrato diversi nomi, tra cui "Huawei Ark", "Ark" e "Ark OS".

Nuovo Sistema Operativo già in sviluppo

Era già noto il fatto che Huawei è al lavoro su un sistema operativo per smartphone, tablet e PC, in previsione di non poter più usare Android (o anche Windows, per quanto non ci sia ancora una conferma). Quindi non è proprio una sorpresa che stia registrando ufficialmente dei possibili nomi.

Non possiamo comunque essere certi che il nome Ark OS abbia a che fare con il software per smartphone, ma la tempistica è almeno sospetta e lascia intendere che Huawei potrebbe essere pronta già entro la fine di quest'anno.

Non è chiaro se questa vicenda segnerà al fine dei prodotti Android a marchio Huawei, né si può escludere che Google cambi idea. Ma l'azienda cinese vuole chiaramente essere pronta al peggiore scenario possibile, se dovesse vedersi costretta a usare un suo sistema operativo.

La storia ci racconta di diversi tentativi a riguardo: Windows Phone, BlackBerry OS, Sailfish OS, Ubuntu per smartphone e Firefox OS. Nessuno ha avuto successo, a dimostrazione che rompere il duopolio di Android e iOS è davvero molto difficile.

Una debolezza determinante è sempre stata la mancanza di applicazioni, e se Huawei vuole avere qualche speranza di successo fuori dalla Cina, dovrà assicurarsi di poter avere la maggior parte delle applicazioni principali. Di certo non sarà facile.