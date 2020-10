Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro, il blocco fotocamere è gigantesco

Sembra proprio che Huawei non abbia intenzione di abbandonare il design del blocco fotocamere introdotto nel 2019 con la serie Mate 30 . Anzi, il produttore cinese sembra voler rilanciare. Alcuni render apparsi in rete, che farebbero riferimento a Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro, mostrano infatti un blocco fotocamere che non solo ha la stessa forma circolare di quella del modello precedente, ma è addirittura più grande.

I render, scovati dagli account Twitter @OnLeaks, @Pricebaba e @HandsetExpert, mostrano un alloggiamento della fotocamera principale praticamente identico per entrambi i modelli con l’unica differenza rappresentata dai sensori.

And now your very first look at the #HuaweiMate40Pro! 360* video + gorgeous 5K renders, on behalf of my Friends over @Pricebaba!-> https://t.co/zi0yQLCduv pic.twitter.com/uKVWMYa9ZhAugust 3, 2020