Huawei Mate 30 Pro,online spuntano i primi render

Finora, questo 2019 è stato davvero caotico per Huawei. Comunque, nonostante l'alone di incertezza che avvolge il futuro del colosso cinese, su internet sono comparse le prime immagini di quello che potrebbe essere prossimo dispositivo di punta di Huawei.

Questi render del Huawei Mate 30 Pro provengono dal sito cinese IT Home per cui non possiamo essere certi della loro attendibilità.

Come nel caso del predecessore, lo Huawei Mate 20 Pro, il dispositivo si caratterizza per la presenza di una zona rettangolare in cui sono alloggiate le fotocamere. L'unica differenza è che in questo modello ne troviamo quattro invece di tre.

Il lato anteriore del Mate 30 Pro ha cornici molto sottili e un foro sul display che ospita una doppia fotocamera frontale. Nelle immagini vediamo il dispositivo in tre colori: nero, rosso e blu.

Ecco le immagini trapelate sul web (Immagini: IT Home)

Ancora una volta, vi consigliamo di prendere queste indiscrezioni per quello che sono e quindi essere molto cauti. Il Mate 20 Pro è arrivato sul mercato a ottobre 2018 per cui è molto probabile che il successore giunga nei negozi per lo stesso periodo del 2019.

Secondo precedenti voci di corridoio, il dispositivo avrà un display da 6,7 pollici QHD+, una batteria da 4200 mAh e un processore Kirin 985 per garantire un ottimo livello di prestazioni.

Indiscrezioni recenti affermano che il display avrà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e si dice che la fotocamera abbia zoom ottico 5x

Resta da vedere come i problemi che deve affrontare Huawei vadano a influire sulla presentazione e immissione sul mercato di Mate 30 Pro. A quanto sembra, l'azienda cinese sta rallentando la produzione di smartphone al momento ed è impegnata nello sviluppo del proprio sistema operativo che andrà a rimpiazzare Android.

Via GSMArena