Huawei Mate 30 Pro potrebbe avere il miglior display mai visto su uno smartphone

Ancora non sappiamo molto su Huawei Mate 30 Pro, visto che arriverà solo tra qualche mese, ma nuove indiscrezioni sulle specifiche ci forniscono alcune informazioni davvero interessanti sul prossimo dispositivo del colosso cinese.

L'indiscrezione proviene da un tweet (che potete vedere in inglese sotto) da parte di un collaboratore di Slashleak e, qualora fosse corretta, ci darebbe informazioni davvero importanti su alcune caratteristiche chiave di Huawei Mate 30 Pro.

A quanto pare, l'aspetto più significativo delle specifiche di Huawei Mate 30 Pro è il display. Infatti, secondo questa indiscrezione, lo smartphone avrà uno schermo da 6,7 pollici QHD+, ovvero la stessa tecnologia che troviamo sul Samsung Galaxy S10 Plus, ma quest'ultimo ha un display più piccolo, da 6,4 pollici.

Ad alimentare uno schermo di così grandi dimensioni, secondo quanto suggerito, ci sarebbe una batteria da 4200 mAh con ricarica ultra rapida SuperCharge da 55 W: un valore di tutto rispetto che permetterebbe di ricaricare il dispositivo in pochissimo tempo.

first specs for Mate 30 pro are rumored6,7" QHD+ oled screen by BOE4200mAh battery with 55w SCAll edge curved design (similar than original Honor Magic)Quad camera setup similar than P30 with similar rounded square than Mate20Kirin 985 with build in 5G modem.#HuaweiMate30 pic.twitter.com/ITCJfP6F1nMay 3, 2019