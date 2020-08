Huawei Mate 30 Pro a soli 589 euro su eBay

Huawei Mate 30 Pro | 589 euro su eBay Huawei Mate 30 Pro è in vendita su eBay a soli 589 euro, un prezzo stracciato. Tutti gli amanti della fotografia e in cerca di un nuovo smartphone dovrebbero seriamente valutare l'acquisto di questo smartphone. Huawei Mate 30 Pro vanta un comparto fotografico di altissimo livello. Il blocco posteriore ospita quattro obiettivi: uno principale da 40MP (f/1.8), uno grandangolare da 40MP (f/1.6), un teleobiettivo da 8MP (f/2.4, zoom ottico 3x) e un sensore di profondità. Gli ultimi tre sono dotati di messa a fuoco automatica. Le foto sono luminose, nitide e con un'ampia gamma cromatica. Come se non bastasse, gli scatti effettuati in condizioni di scarsa luminosità sono straordinari. La fotocamera frontale ospita un sensore da 32MP (f/1.9).e cattura buoni scatti. La fotocamera posteriore consente di registrare video in 4K a 60fps ed è persino disponibile una modalità in slow motion da 7380 FPS.

Lo smartphone è dotato di un ampio display OLED Full HD+ da 6,53 pollici e il potente processore Kirin 990. Quest'ultimo è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; che vogliate guardare video sulle vostre app di streaming preferite o divertirvi con i videogame più pesanti, non avrete problemi.

La batteria ha una capacità di 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 40 W e sopratutto quella wireless da 27 W. Infine, vanta anche la certificazione IP68, quindi è resistente a polvere e immersioni.

Ci sono fregature? Si. Huawei Mate 30 Pro non supporta i servizi Google (GMS), ergo niente Google Maps, Chrome, Youtube, Play Store, Google Music, ecc. Inoltre, il modello in promozione non supporta le reti 5G, tuttavia la connessione 4G LTE è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti.

In conclusione, si tratta di uno smartphone al top, penalizzato dall'assenza dei servizi Google; la buona notizia è che Huawei intende sviluppare un proprio store come Apple. Acquistare questo smartphone oggi potrebbe rivelarsi un vero affare nel prossimo futuro.

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite è in vendita su eBay a 420 euro (sconto del 41%). Non lasciatevi ingannare dal nome, il Galaxy S10 Lite è uno smartphone di fascia alta paragonabile all'S10 Plus. Rispetto a quest'ultimo, monta un display con una risoluzione inferiore (Full HD+ vs Quad HD+), ma vanta un comparto fotografico leggermente migliore e un processore superiore (Snapdragon 855 vs Exynos 9820); anche la batteria è più capiente (4500 mAh vs 4100 mAh).

A 420 euro, è uno dei top di gamma più convenienti del 2020 e supporta Android 10.

POCO F2 Pro

POCO F2 Pro (5G) è in vendita su eBay a 420 euro nelle colorazioni bianca, grigia e purple. POCO F2 Pro (5G) è senza dubbio un top di gamma con un rapporto qualità-prezzo fenomenale.

Monta il processore Snapdragon 865 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il display è un fantastico pannello Full HD+ AMOLED da 6,67 pollici e il comparto fotografico offre un ottimo sensore posteriore da 64 MP e una fotocamera frontale da 20 MP. La batteria da 4700 mAh supporta la ricarica rapida da 30 W.

Il difetto? Rispetto alla concorrenza, è più ingombrante e pesante, ma sono difetti trascurabili di fronte a una scheda tecnica di questo livello.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro è in vendita su Amazon a 889 euro. Se cercate uno smartphone premium, OnePlus 8 Pro non vi deluderà.

La scheda tecnica di questo smartphone è sbalorditiva. Monta un display AMOLED da 6,79 pollici con una risoluzione di 3168 x 1440 pixel e una frequenza d'aggiornamento di ben 120 Hz. Non poteva mancare il processore Snapdragon 865, che è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è sbalorditivo e il sensore grandangolare da 48 MP è unico nel suo genere. La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica wireless da ben 30 W.

Che dire, se volete il top, OnePlus 8 Pro è lo smartphone d'acquistare.