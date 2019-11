Huawei Mate 30, presentazione il 19 settembre

Abbiamo sentito indiscrezioni e speculazioni di ogni tipo sulla famiglia Huawei Mate 30, ma ecco un'informazione ufficiale e confermata: i nuovi modelli saranno presentati a Monaco (Germania) giovedì 19 settembre 2019.

Lo ha fatto sapere Huawei tramite Twitter, quindi potete segnarvi la data in agenda e cominciare a prepararvi.

Huawei ha pubblicato anche un sito di anteprima, e nell'invito ci propone di "ripensare le possibilità". Una frase sibillina, accompagnata da una grafica che rimanda con chiarezza alle potenzialità fotografiche.

Naturalmente seguiremo da vicino tutte le notizie su Huawei Mate 30, fino alla presentazione ufficiale e oltre. E lo proveremo in diretta da Monaco, per poi farne un test completo nei giorni successivi.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!We're going full circle in Munich on 19.09.2019.Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVECSeptember 1, 2019