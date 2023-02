Ha un emorragia interna mentre dorme, l'Apple Watch se ne accorge e lo salva

Durante la presentazione dei suoi ultimi smartwatch, Apple ha posto l'accento su alcune funzioni "salvavita" che a prima vista potrebbero sembrare accessorie ma, a quanto pare, non lo sono affatto.

I più recenti Apple Watch sono in grado di rilevare cadute e incidenti, monitorare l'ECG, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e molto altro ancora.

Negli ultimi mesi, in rete sono circolate diverse testimonianze di utenti che proprio grazie ai loro smartwatch sono riusciti ad accorgersi di situazioni anomale evitando risvolti tragici. Di fatto, il monitoraggio costante di questi valori può essere decisivo per prevenire malori improvvisi.

La scorsa settimana, un utente Reddit che risponde al nome di "digitalmoto" ha raccontato come il cardiofrequenzimetro del suo Apple Watch 7 gli abbia letteralmente salvato la vita.

Vivo per miracolo

Mentre l'uomo stava riposando beatamente, il suo Apple Watch ha notato qualcosa di insolito e ha iniziato subito a inviare un numero elevato di notifiche relative al battito cardiaco accelerato. Inizialmente, gli avvertimenti sono passati inosservati dato che sia l'Apple Watch che l'iPhone a esso collegato erano impostati su "Non disturbare".

Tuttavia, ad un certo punto l'uomo si è svegliato e, vedendo le notifiche, ha subito chiesto un parere al suo medico di fiducia tramite videochiamata. Dopo aver valutato le letture e lo stato di ossigenazione del sangue forniti dallo smartwatch, il medico ha consigliato di recarsi al più presto in ospedale.

Gli esami effettuati in loco hanno svelato una grave emorragia interna che sarebbe stata fatale se l'uomo non si fosse accorto cosa stava succedendo grazie alle notifiche inviate dal suo smartwatch.

Sebbene l'Apple Watch di per se non sia in grado di rilevare direttamente un'emorragia interna, l'attività cardiaca, la respirazione e il livello di ossigeno nel sangue possono aiutare a capire se ci sono problemi fisici in corso, come in questo caso.

Questo la dice lunga sull'importanza dei sensori negli smartwatch e su come i wearable, se utilizzati correttamente, possano effettivamente migliorare (e in alcuni casi persino salvare) la vita di chi li indossa.