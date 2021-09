Galaxy S22: Samsung recupera terreno nella velocità di ricarica

Un aspetto su cui Samsung è finora rimasta indietro negli smartphone è la velocità di ricarica. Delle nuove informazioni trapelate su Galaxy S22 tuttavia, mostrano un recupero in tal senso da parte dell’azienda, anche se c’è ancora della strada da fare.

Secondo il famoso e spesso affidabile insider Ice Universe , Samsung Galaxy S22 Ultra avrà sicuramente una ricarica rapida da 45 W, riportandosi in linea con la velocità di ricarica di S20 Ultra . Nella famiglia S21 era invece scesa a “soli” 25 W.

Questo è però tutto ciò che si sa a proposito della ricarica cablata del nuovo top di gamma, mentre non si sa ancora nulla sulla ricarica wireless, che sugli smartphone Samsung non supera mai la velocità del cavo.

Ice Universe ha anche diffuso altri dettagli di Samsung Galaxy S22, come le specifiche dello schermo, la risoluzione della fotocamera e la possibile presenza di una fotocamera anteriore in-display. Informazioni che suscitano poca aspettativa nella nuova gamma.

Samsung deve darsi da fare

In un periodo in cui le velocità di ricarica dei più recenti smartphone Android fanno da padrone e differenziano i dispositivi delle varie case, le velocità trapelate per Samsung Galaxy S22 sono decisamente poco competitive.

I giorni in cui bisognava aspettare delle ore per caricare completamente il telefono sono infatti soltanto un ricordo. Le nuove tecnologie di ricarica permettono di caricare completamente il telefono in 20 minuti o poco più e smartphone come Xiaomi 11T Pro offrono una ricarica di 120W alla metà del prezzo che avrà Galaxy S22.

L’azienda deve quindi lavorare di più in quest’ambito e proporre soluzioni di ricarica con velocità competitive se vuol rimanere al passo con la concorrenza, sempre più agguerrita se si parla di top di gamma.