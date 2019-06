Galaxy Note 10, pare che alla fine i tasti fisici ci saranno

Recentemente abbiamo sentito delle voci secondo cui Samsung avrebbe programmato di non mettere tasti fisici sul Samsung Galaxy Note 10, optanto invece per comandi capacitivi. Non è una sorpresa che alla fine questa notizia si sia rivelata falsa.

Secondo @UniverseIce (un divulgatore affidabile), il Galaxy Note 10 avrà tasti fisici. Sembra però che la notizia originale potrebbe non essere del tutto falsa, infatti riporta che in origine il Note 10 era stato progettato per non avere tasti fisici, ma non ha passato i ''rigorosi test'' di Samsung, quindi il modello finale li avrà.

La notizia riporta anche che è probabile che il dispositivo non sarà dotato di jack per gli auricolari, e noi avevamo già sentito parlare anche della sua assenza.

Note10 pursues stability and maturity. In the first version, Note10 did not have physical buttons. It was very radical but it did not pass Samsung's rigorous testing, so the final version of Note10 still retains physical buttons.May 31, 2019