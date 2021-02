Final Fantasy 7 Remake, in arrivo nuovi contenuti e grafica migliorata su PS5

In occasione dell'evento State of Play di febbraio, Sony ha annunciato un nuovo capitolo in arrivo per Final Fantasy 7 Remake, chiamato Intergrade e in arrivo il 10 giugno 2021.

Final Fantasy 7 Intergrade vede fra i protagonisti Yuffie, un personaggio giocabile opzionale di Final Fantasy 7, impegnata a Midgar nel tentativo di rubare una materia rara dalla Shinra Corp, la corporazione malvagia combattuta anche da Cloud e compagni nella storia principale.

Sony non ha dichiarato quanto sarà grande l'aggiornamento dei contenuti con Intergrade, tuttavia il trailer lascia intendere un certo numero di migliorie grafiche, come l'illuminazione delle superfici riflettenti e gli effetti particellari, insieme a tempi di caricamento più veloci e la modalità fotografica.

Da quello che possiamo leggere in questo tweet, i contenuti aggiuntivi saranno disponibili solo su PS5 a un prezzo non ancora comunicato, in ogni caso Sony afferma che i giocatori potranno importare il salvataggio dalla PS4 una volta arrivato il DLC. Naturalmente, l'upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 sarà gratuito.

Per ingannare l'attesa

I fan sono già in visibilio per la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, e Intergrade sembra tanto un episodio riempitivo, giusto per introdurre un nuovo personaggio e i miglioramenti grafici, mentre il team principale continua a lavorare alla parte restante del gioco.

In qualche modo però l'inserimento di Yuffie nel capitolo di interludio ha un certo senso, dato che aggiunge una storia opzionale che riporta alle radici del personaggio. La buona notizia è che i giocatori che non vorranno acquistare il DLC non si perderanno alcun aspetto importante della trama principale, mentre i fan più sfegatati potranno godersi l'espansione in attesa del completamento dell'episodio successivo.

Detto questo, se il capitolo dedicato a Yuffie sarà disponibile solo nella versione PS5 del gioco, potrebbe essere seccante per i giocatori PS4 che non hanno ancora acquistato la nuova console a causa dei problemi di stock.

Per quanto riguarda l'effettiva data di uscita di Final Fantasy 7 Remake parte 2, al momento non abbiamo informazioni certe, ma non ci sorprenderebbe dover attendere fino al 2022 o addirittura al 2023 prima di arrivare alla resa dei conti fra Cloud e Sephiroth.