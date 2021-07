Federica Pellegrini in finale streaming - Come guardare le Olimpiadi di Tokyo 2020 (28 luglio)

Ricorderemo le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche per la quinta finale di nuoto conquistata dalla nostra Federica Pellegrini.

La campionessa sarà sul blocchetto di partenza mercoledì 28 luglio alle 03:41 del mattino. Un orario un po' infelice per chi deve rispettare impegni di lavoro, tipo andare in ufficio o aprire un negozio. Ma ci sono altre possibilità per vedere Tokyo 2020 in streaming.

Federica Pellegrini partirà dalla corsia 1 e dovrà affrontare Barbora Semanova (corsia 2), Katie Ledecky (corsia 3), la favorita Ariarne Titmus (corsia 4), Siobhan Bernadette Haughey (corsia 5), Yang Junxuan (corsia 6), Penny Oleksiak (corsia 7) e Madison Wilson (corsia 8).

Ecco tutto quello che dovete sapere per seguire la quinta finale dei 200 m stile libero di Federica Pellegrini, probabilmente l'ultima della sua carriera. Riuscirà a scrivere una nuova pagina di storia, replicando il successo ottenuto a Pechino nel 2008?

Olimpiadi di Tokyo 2020: il calendario del 28 luglio

Surf

Prova Femminile - 01:00 - 06:00

Prova Maschile - 01:00 - 06:00

Canottaggio

Due di Coppia Femminile - 02:18 - 02:30

Due di Coppia Maschile - 02:30 - 02:42

Quattro Senza Femminile - 02:50 - 03:02

Quattro Senza Maschile - 03:10 - 03:22

Nuoto

200 m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30

200 m Misti Femminili - 03:30 - 05:30

200 m Farfalla Maschili - 03:30 - 05:30

1500 m Stile Libero Femminili - 03:30 - 05:30

4 x 200 m Stile Libero Maschile - 03:30 - 05:30

Ciclismo

Cronometro Femminile - 04:30 - 05:55

Cronometro Maschile - 07:00 - 10:20

Tuffi

Trampolino Sincro Maschile - 08:00 - 09:00

Equitazione

Dressage Individuale - 10:30 - 14:00

Rugby

Torneo Maschile - 11:00 - 11:30

Judo

90 kg Maschile - 11:10 - 12:10

70 kg Femminile - 11:10 - 12:10

Ginnastica artistica

All Around Individuale Maschile - 12:15 - 14:50

Scherma

Sciabola a Squadre Maschile - 12:30 - 13:20

Sollevamento Pesi

73 kg Maschile - 12:50 - 14:40

Basket 3x3

Torneo Femminile - 14:55 - 15:25

Torneo Maschile - 15:25 - 15:55

Finale 200 m stile libero femminile, Tokyo 2020 live stream Data: mercoledì 28 luglio

Orario d'inizio: 03:41 (ora italiana)

Luogo: Tokyo Acquatics Centre

Trasmissione TV: Rai 2

Streaming gratis: la finale di Federica Pellegrini non è disponibile gratuitamente

Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Per chi è all'estero si può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Tokyo 2020 - Niente streaming gratis.

Incredibile ma vero, Raiplay non sta trasmettendo le olimpiadi in streaming. Sul sito dell'azienda c'è pochissimo dedicato alla manifestazione giapponese, almeno finora.

Non si mai, e magari per questa finale di nuoto Raiplay cambierà politica, ma per ora l'unica certezza è che la vedremo su Rai 2 in diretta - quindi in piena notte. Non ci dovrebbero essere cambiamenti alla programmazione.

Ma se volete vedere l'evento in streaming o recuperarlo on-demand in un orario diverso, dovrete usare altri sistemi. Ci sono altre piattaforme possibili. Dazn, Discovery+ e Eurosport sono le migliori opzioni.

Chi è appassionato e vuole godersi le olimpiadi, magari on demand, deve mettersi il cuore in pace e accettare l'idea di spendere qualcosa? Forse no.

Diversi piattaforme estere, tuttavia, trasmettono gli eventi di Tokyo 2020 in streaming, anche gratis. Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN.

Se vi interessa il Gran Premio di F1, ecco come vedere la Formula 1 in streaming

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite la TV digitale terrestre, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su Raiplay.

Se volete vedere la finale di Federica Pellegrini in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

UK - BBC e BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN . Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere la finale di Federica Pellegrini di Tokyo 2020

La finale dei 200 m stile libero di Federica Pellegrini e gli altri eventi di mercoledì 28 luglio saranno trasmessi da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Considerata la popolarità di Federica Pellegrini, siamo abbastanza sicuri che Rai2 trasmetterà davvero l'evento. Tuttavia non ci sono garanzie, e la programmazione potrebbe cambiare anche all'ultimo momento.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la finale gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo Paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

Come guardare la finale di Federica Pellegrini gratis in live streaming, in Italia

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettano le olimpiadi in forma del tutto gratuito. Le opzioni migliori, al momento, sono

- Sottoscrivere un abbonamento a DAZN, Eurosport Player o Discovery+

- Usare una VPN e provare con le piattaforme di altri paesi (europei e non), rinunciando al commento in Italiano.