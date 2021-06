Ecco sei nuove funzioni di Android, per tutti gli smartphone!

Google rilascia spesso contenuti per i propri smartphone Pixel, con nuovi contenuti e altre funzionalità, ma stavolta l'azienda ha deciso di offrire nuove funzioni a tutti gli smartphone Android.

Come indicato sul blog di Google, sono state aggiunte sei nuove funzioni che spaziano dall'accessibilità a modifiche sul modo in cui scrivere e inviare messaggi, ve ne parliamo qui sotto.

La maggior parte di queste funzioni, probabilmente, sarà disponibile su tutti gli smartphone Android, indipendentemente dal suo stato di "anzianità". Solo due eccezioni: le emoji e le funzioni di Android Auto saranno disponibili da Android 6 in poi.

Potete verificare la versione del vostro sistema andando su Impostazioni e Informazioni sul telefono: qui troverete il numero di versione Android in esecuzione sullo smartphone. In ogni caso solo i telefoni davvero vecchi sono fermi ad Android 5.

Per ottenere alcune di queste funzionalità, dovrete probabilmente aggiornare le app interessate. Google non ha ancora svelato le date di arrivo, ma riteniamo che le vedremo nel giro di qualche settimana o mese, a seconda dei casi.

Le nuove funzioni Android

Probabilmente, la funzione più utile è quella di poter contrassegnare il testo nelle app dei messaggi e salvarlo per un secondo momento. Ottimo per andare a ripescare delle informazioni senza doversi affidare agli screenshot.

Un'altra funzione relativa alla comunicazione è l'aggiornamento a Emoji Kitchen, che consente di mescolare insieme le emoji per inviare emoticon personalizzate e più specifiche. Ora la tastiera Gboard mischia automaticamente le emoji personalizzate in base ai messaggi, suggerendovi quali usare.

Anche Android Auto riceve un grosso aggiornamento, incluse le app per il parcheggio e la ricarica dei veicoli elettrici, per aiutarvi a trovare le stazioni di ricarica, una navigazione più semplice e la possibilità di personalizzare il cruscotto dal cellulare.

Se amate Google Assistant, ora potrete attivate anche determinate funzioni all'interno delle app, come avviare una corsa su Strava o pagare una bolletta tramite l'app di home banking.

Passiamo ora alle funzioni che potrebbero salvarvi la vita: innanzitutto il sistema di allerta in caso di terremoto arriva in altri Paesi, per consentire agli utenti di reagire in tempo all'arrivo di un sisma, a partire dalle aree geografiche più vulnerabili.

Infine, la modalità di accesso vocale di Android per le persone con difficoltà motorie riceve alcune migliorie. Potrete assicurarvi che la funzione sia attiva solo quando guardate lo schermo (con rilevamento dello sguardo), e anche l'inserimento delle password è stato migliorato in modo da poter indicare in modo più chiaro e tempestivo i simboli e le lettere maiuscole.

Dunque, come possiamo vedere si tratta di una certa quantità di nuove funzionalità e siamo certi che ne troverete utili almeno un paio.