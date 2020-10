Ecco 10 offerte per chi è deluso dal Prime Day 2020

Negli ultimi giorni, tutta l'attenzione è stata rivolta all'Amazon Prime Day, con innumerevoli offerte dedicate agli utenti Prime. Ma non tutti sono iscritti o hanno fatto in tempo ad approfittare delle promozioni di casa Amazon.

TechRadar ha preparato un elenco di 10 offerte su eBay che faranno la gioia di molti di voi, risultando anche migliori delle promo viste sul colosso e-commerce del sorriso.

Continuate a leggere per scoprire le 10 offerte che sono meglio del Prime Day!

Non ne avete abbastanza? Ecco tutte le migliori offerte per la Nvidia RTX 3080

Cominciamo con un'offerta davvero imperdibile dedicata a tutti gli utenti Apple!

Apple Airpods 2 2a generazione a €122,90 Se volete passare agli auricolari wireless di casa Apple o volete sostituirne un paio da pensionare o che avete smarrito, potete portarvi a casa le Airpods 2 di seconda generazione a soli €122,99 anziché €200,00. Un'ottima occasione da cogliere al volo!Vedi offerta

Avete bisogno di un nuovo notebook? Date un'occhiata a questo Hp 255 G7!

Notebook Hp 255 G7 a €359,99 con spedizione gratuita Se cercate un notebook dalle caratteristiche discrete, per poter navigare, lavorare e utilizzarlo tutti i giorni senza problemi, ecco a voi il Notebook Hp 255 G7, con processore

AMD A4 Dual-Core a 2,60 GHz, SSD da 256 GB e scheda video integrata AMD Radeon R3. Il notebook monta 8 GB di ram e ha uno schermo da 15,6". Non sarà un mostro di potenza, ma è un ottimo portatile della sua fascia e a questo prezzo, vale la pena dargli un'occhiata.Vedi offerta

Torniamo un attimo a parlare di prodotti Apple, con un'offerta davvero allettante.

Apple iPad 10,2" (2019)32 GB a €319,99 con spedizione rapida gratuita Se volete portarvi a casa un iPad da 10,2" pollici senza spendere un capitale, questa offerta potrebbe fare al caso vostro. Il modello del 20190 con Wi-Fi, 32 GB di archiviazione e 24 mesi di garanzia a €319,99 con spedizione rapida e gratuita anziché €449,99 potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando...Vedi offerta

Ecco a voi un'offerta per rendere la vostra casa ancora più intelligente.

Google Nest Mini 2 (2019), nero a €29,90 Se siete alla ricerca di un buon assistente vocale a un prezzo accessibile, Google Nest Mini 2 potrebbe davvero fare al caso vostro. Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, questo assistente vocale di casa Google può essere vostro a €29,90 con spedizione gratuita, un passo avanti verso una casa ancora più smart!Vedi offerta

Vi giuriamo che non lo stiamo facendo apposta! Ma ecco un altro prodotto Apple che farà la gioia dei fan del colosso di Cupertino...

Apple iPhone XR 4G 128 GB, nero a €699,99 Se volete un iPhone recente, con una buona durata della batteria e tanto spazio di archiviazione e 24 mesi di garanzia, questo iPhone XR potrebbe essere la risposta. Potete portarvelo a casa per €699,99 anziché €780,00 e con la spedizione gratuita. Vedi offerta

Leggete la nostra recensione dell'iPhone XR

Se invece siete fan di Android e volete spendere qualcosa di meno, date un'occhiata a questo smartphone

Samsung Galaxy S20 SM-G980 a €589,90 Se cercate un smartphone di fascia alta in grado di offrire prestazioni sopra la media, con una buona batteria e fotocamere con cui realizzare bellissimi scatti, non cercate oltre. Questo smartphone offre un processore octa-core a 2,7 GHz, 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. La batteria da 4000 mAh garantisce un'ottima durata, mentre la fotocamera anteriore da 10 MP e le fotocamere posteriori da 12 con lente ultra-grandangolare e da 64 MP con teleobiettivo, insieme alla principale da 12 MP vi permetteranno di scattare foto stupende.Vedi offerta

La nostra recensione del Samsung Galaxy S20

Se siete ancora alla ricerca di un notebook per uso quotidiano, date un'occhiata a questa offerta

Notebook LENOVO V15 Intel® i3 8gen a €339,90 Se volete un notebook leggero, con buone prestazioni e senza il vincolo di un sistema operativo brandizzato, questo Lenovo V15 potrebbe essere ciò che cercate. Dotato di processore Intel i3 di 8a generazione a 2,20 GHz, SSD da 256 GB, 4 GB di RAM e scheda grafica Intel HD Graphics 620, questo notebook potrebbe essere l'ideale per chi vuole un dispositivo facilmente trasportabile, da usare per attività quotidiane come la navigazione o l'uso dei pacchetti da ufficio. Il sistema operativo è Freedos, quindi se non volete essere vincolati a pacchetti brandizzati, dategli un'occhiata. La spedizione è gratuita.Vedi offerta

Cyberpunk 2077 lo stiamo aspettando in molti, e ormai manca poco più di un mese alla sua uscita. Oggi potete farlo vostro a un prezzo davvero ottimo!

Cyberpunk 2077 Day One Edition per Playstation 4 a €57,90 Il nuovo kolossal di CD Project RED promette di definire un nuovo standard per i giochi di ruolo e per i videogiochi in generale. Dopo aver conquistato una vastissima schiera di fan con il suo capolavoro The Witcher 3, la studio di produzione polacco si accinge a pubblicare un gioco tratto da un famoso gioco di ruolo cartaceo che promette la massima libertà di esplorazione. Noi non vediamo l'ora che esca e, se volete giocarlo su Playstation 4, questa è l'occasione giusta per assicurarvelo a un ottimo prezzo!Vedi offerta

Se cercate un tablet Android che coniughi prestazioni e prezzo, eccovi serviti!

Samsung Galaxy TAB A7 2020 a €199,00 Se cercate un dispositivo da 10,4" economico ma dalle buone prestazioni e vi accontentate della sola connettività Wi-Fi, il Samsung Galaxy Tab A7 potrebbe piacervi. Con una CPU octa-core fino a 2 GHz, memoria espandibile con SD e una batteria da 7.040 mAh, questo tablet potrebbe soddisfare le vostre esigenze se siete alla ricerca di un dispositivo non troppo costoso ma comunque performante. Questa offerta include la spedizione gratuita.Vedi offerta

Concludiamo la nostra carrellata di offerte con un altro tablet Android accessibile ma adatto agli utenti che vogliono godersi contenuti in streaming e navigare sul web.

Samsung Galaxy Tab A (2019) a €159,00 Se volete un tablet da 10" leggermente più compatto, il Tab A offre uno schermo da 10,1 pollici e una CPU leggermente meno performante del modello che vi abbiamo proposto prima. Ma se siete alla ricerca di un tablet basilare per guardare i vostri streaming preferiti e accedere a Internet, non sottovalutate questo modello. Con una CPU octa-core da 1,60/1,80 GHz, a questo prezzo, il Galaxy Tab A potrebbe davvero fare al caso vostro.Vedi offerta

Si conclude qui la nostra panoramica delle 10 offerte che sono meglio del Prime Day.

TechRadar controlla ogni giorno centinaia di migliaia di offerte, per proporvi il meglio che la rete ha da offrire.

Continuate a seguirci per scoprire le promozioni e le occasioni più imperdibili!