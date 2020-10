Prime Day 2020, quanti videogiochi in offerta oggi!

L'Amazon Prime Day 2020 è finalmente arrivato, e ci sono migliaia di prodotti in offerta con sconti anche molto sostanziosi. E se la vostra passione sono i videogiochi, ecco le buone, buonissime notizie: i giochi in sconto per i clienti Prime sono centinaia, con prezzi ridotti fino al 60%.

(Image credit: Bethesda)

Cominciamo con Fallout 76 in edizione speciale, scontato di ben l'80%. I clienti Prime possono averlo per €14,99 per Xbox One e PlayStation 4. Un risparmio notevole visto che fino a ieri costava più di 70 euro!

Gears 5 a €12.99 per i clienti Amazon Prime Gears 5 è uno dei giochi più belli oggi disponibili per Xbox One e Xbox One X. Lo sparattutto in terza persona per eccellenza, che con questo terzo capitolo raggiunge nuove apici di qualità nella grafica, nel gameplay e nella trama. A questo prezzo non potete proprio rinunciarci.

Ghost Of Tsushima a €49,99 per PS4 Ghost Of Tsushima è un gran bel gioco, e vi basta leggere una qualsiasi delle molte recensioni per capire che si tratta di un piccolo capolavoro del gaming. Oggi gli utenti PS4 iscritti ad Amazon Prime possono averlo per €49,99. Non avete più scuse per non giocarlo.

Altri giochi in offerta per il Prime Day

L'elenco dei giochi proposti oggi in offerta per gli utenti Amazon Prime è davvero molto lungo, troppo per riportarlo in questo articolo. Vi lasciamo però qualche altro suggerimento, sperando che almeno qualcosa sia quello che desiderate. Buon divertimento!