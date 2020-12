Disney Plus aumenterà i prezzi nel 2021, ne vale ancora la pena?

Il prezzo dell'abbonamento mensile a Disney Plus aumenterà nel 2021, passando da 6,99€ a 8,99€. La novità è stata rivelata verso la fine del livestream dell'Investor Day, dopo vari annunci sulle produzioni Marvel e Star Wars.

La modifica del prezzo dovrebbe entrare in vigore a partire dal 23 febbraio 2021.

A quanto pare Disney proporrà l'aumento dei prezzi in vari Paesi. Il rincaro è dovuto all'integrazione del canale Star sulla piattaforma per lo streaming, che arricchirà il catalogo di contenuti con molti nuovi titoli pensati per gli adulti.

Questa mossa, annunciata con discreto anticipo, potrebbe servire a spingere gli abbonati verso un abbonamento annuale, il cui prezzo attualmente è di 69,99€.

Ne varrà la pena?

In definitiva, noi pensiamo di sì. Disney Plus è un servizio per lo streaming molto vario, e i contenuti in programma per i prossimi mesi sono tantissimi. Tra questi ci sono nuove serie TV Star Wars come Ahsoka e Rangers of the New Republic e nuovi contenuti Marvel come Moon Knight, Secret Invasion, She Hulk e Ms Marvel.

Senza contare tutte le novità Pixar e Disney che arriveranno prossimamente sulla piattaforma. Il 2021 si prospetta come un anno intenso, e le novità su Disney Plus difficilmente deluderanno i fan. Il prezzo di un abbonamento annuale è praticamente lo stesso di un videogioco: considerando che potete dividere il costo con amici e familiari, per molti si tratta sicuramente di una spesa sostenibile.