Cyberpunk 2077 riesce a stupire anche su Xbox One X

Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077 CD Projekt Red ha da poco pubblicato un video speciale della serie Night City Wire, che mostra l'attesissimo gioco in esecuzione per la prima volta su Xbox One X e Xbox Series X.

Tuttavia, la versione per Xbox Series X mostrata è solo quella in retrocompatibilità, senza nessun upgrade a quella next-gen (in arrivo successivamente).

Il filmato che potete vedere qui sotto passa dalla Xbox One X alla Xbox Series X e viceversa, concentrandosi su V, il protagonista del gioco, alle prese con la ricerca di una persona scomparsa.

Possiamo vedere in azione l'incredibile design open-world in tutto il suo splendore, mentre V passa da un luogo all'altro in una bellissima automobile. Quindi potremo accompagnare V durante l'esplorazione di un complesso alquanto sospetto, godendo di uno scorcio di quello che Cyberpunk 2077 ha da offrire negli scontri a fuoco in prima persona.

Sebbene sia difficile distinguere tutte le differenze grafiche tra le due versioni del gioco a causa della compressione video di YouTube, Xbox Series X potrebbe beneficiare di una risoluzione più elevata e un framerate più costante grazie alla retrocompatibilità, in particolare se la versione Xbox One avrà la risoluzione dinamica, una probabilità che è quasi una certezza.

CD Projekt Red ha promesso che vedremo presto il gioco in azione su PS4, e presumibilmente anche su PS5 tramite retrocompatibilità.

Siete pronti?

Cyberpunk 2077 arriva il 10 dicembre, dopo un ulteriore rinvio. Il gioco è previsto per PS4, Xbox One, Stadia e PC, con un aggiornamento next-gen gratuito per PS5 e Xbox Series X programmato per un momento successivo.

Di conseguenza, acquistando il gioco per PS4 o Xbox One, potrete riprendere la partita sulle nuove piattaforme, con una grafica ancora più bella.

Il prossimo episodio di Night City Wire arriverà il 19 novembre, pertanto continuate a seguirci per tutte le novità su Cyberpunk 2077. Speriamo che non ci siano altri ritardi.