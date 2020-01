Comet Lake-S: i nuovi processori desktop di Intel presto in arrivo

Is Comet Lake-S coming soon?

Finora, tutto ciò che sappiamo su Comet Lake-S - la prossima generazione di processori desktop di Intel appartenenti alla linea Comet Lake - sono solo speculazioni e voci di corridoio. Eppure, grazie ai chiari indizi forniti da divulgatori piuttosto affidabili, molte di queste voci risultano praticamente confermate.

Prendiamo per esempio i processori Intel Core i9-10900 e Core i5-10500. Le indiscrezioni sulle slide appartenenti ad Intel, apparse su Informatica Cero alla fine di dicembre 2019, mostrano come gli imminenti processori Comet Lake-S siano dotati, rispettivamente, di 10 core, 20 thread e una frequenza di boost in single-core pari a 5.1 GHz, e 6 core, 12 thread e un single-core boost di 4.5GHz.

Grazie alle informazioni fornite su Twitter da @_rogame , che ha recentemente individuato la presenza delle CPU nel database 3DMark, alcune specifiche di questi due chip sono ormai confermate, offrendoci quindi un'altra anticipazione sulla tanto attesa gamma Comet Lake-S.

Immagine 1 di 2 Intel Core i9-10900 (Image credit: Intel) Immagine 2 di 2 Intel Core i5-10500 (Image credit: Intel)

Intel Core i9-10900 and Core i5-10500: le specifiche

In base agli screenshot postati su Twitter dal noto leaker, il Core i5-10500 vanta sicuramente 6 core, 12 thread e una frequenza di base pari a 3,1GHz - anche se sembra che 3DMark non sia riuscito a rilevare correttamente la sua frequenza di boost.

Il Core i9-10900, invece, ci impressiona davvero con i suoi 10 core e 20 thread. Tuttavia, sembra che abbia una frequenza di base pari a soli 2,8 GHz e un boost di 4,9 GHz, numeri un pò più bassi rispetto ai leak sulle slide appena menzionate.

Tuttavia potrebbe essere prematuro preoccuparsi di questi risultati più bassi - infatti come suggeriscono i colleghi di Tom's Hardware , questi potrebbero essere campioni ingegneristici le cui specifiche sono soggette a modifiche. Potremmo quindi ancora sperare in una frequenza di boost di 5.1GHz quando il Core i9-10900 verrà finalmente lanciato sul mercato.