Intel Comet Lake, processori per desktop in arrivo nel 2020

Intel ha recentemente fatto un enorme successo con i nuovi processori Comet Lake per laptop e tablet, ma non è tutto. Il sito XFastest, con base a Hong Kong, ha recentemente condiviso tre slide trapelate da una fonte anonima che mostrano una piattaforma Intel Core con una nuova serie di processori Intel 400 e un nuovo socket LGA 1200. Inoltre, queste slide includono una tabella che indica come data di uscita delle CPU per desktop Comet Lake il primo trimestre del 2020.

A giudicare dalle slide, il nuovo chipset sembra progettato per supportare processori fino a 10 core e 20 thread. I dettagli della piattaforma suggeriscono anche un passaggio dai precedenti 95 W a 125 W per potenziare l'overclock. Secondo ExtremeTech, Intel potrebbe evitare di ridurre la velocità di clock come aveva fatto anche per il passaggio dall'ottava alla nona generazione.

Il nuovo socket LGA 1200 e la serie di processori Intel 400 implicano che dovrete acquistare una nuova motherboard se vorrete acquistare i nuovi processori Comet Lake-S. La serie Comet Lake-S includerà il supporto integrato per 802.11ax, la nuova generazione di supporto wireless anche conosciuto come Wi-Fi6.

Con la potenziale uscita dei processori per desktop Comet Lake prevista per inizio 2020, possiamo aspettarci molte altre speculazioni nei prossimi mesi.

Come se la cava rispetto al Team Red?

Noi continuiamo a sperare nell'arrivo di CPU di Intel che possano competere con l'architettura a 7 nm di AMD, eppure Intel ha deciso di rimanere fedele alla collaudata architettura a 14 nm. Dobbiamo aspettare per vedere come si comportano le Comet Lake-S in confronto alle nuove AMD Ryzen, che arribano già a 16 core e 32 thread.

Intel è sempre stata in prima linea per quanto riguarda le performance single-core, e noi non vediamo l'ora di vedere quali saranno i miglioramenti della serie Comet Lake-S. Mentre AMD probabilmente supererà Intel nell'ambito multi-core, forse i 2 core extra e il TDP aumentato colmeranno il divario.

Il vero test per la maggior parte dei consumatori sarà il prezzo. Non ci sono ancora informazioni, ma Intel potrebbe provare a portare un po' di scompiglio tra le migliori offerte di AMD. In ogni caso, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità sui processori Comet Lake-S.