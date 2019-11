Un Intel Core i5 Comet Lake S per sfidare AMD?

Intel è passata al processo produttivo a 10nm con i processori Ice Lake, ma per quanto riguarda i desktop il punto di riferimento sono ancora i 14nm. Non è necessariamente una cosa negativa, visto che secondo un recente leak è in arrivo un processore Intel Core i5 con 6 core e 12 thread basato su architettura Comet Lake-S, come riporta HotHardware .

I dati trapelati indicano un processore Intel montato su una motherboard H400, che dovrebbe essere progettata proprio per i Comet Lake-S con socket LGA 1200. Pare che il processore abbia una frequenza base di 2.0 GHz, 12MB di cache L3 e 3MB di cache L2.

Nuova vita per i 14nm

Intel ha già introdotto i processori Ice Lake a 10nm e i Comet Lake a 14nm per i notebook, ma mancano ancora le versioni per desktop. Un nuovo processore desktop a 14nm non è proprio una notizia entusiasmante, ma se non altro Intel si sta muovendo per rispondere all'accesa concorrenza di AMD.

Una concorrenza che, naturalmente, è basata sui processori Ryzen 3000, che contano molti core e ancora più thread, a prezzi vantaggiosi. Se Intel ha davvero una CPU Core i5 con 6 core e 12 thread, dunque, potrebbe rappresentare un'alternativa più che interessante alla proposta di AMD.

La frequenza di 2.0GHz non è molto alta, ma probabilmente il leak fa riferimento a un prototipo, e la frequenza dei prodotti definitivi sarà più alta. Più GHz sarebbero utili per competere con prodotti come il Ryzen 5 3500, che ha anch'esso 6 core e funziona a 3500Ghz (ma ha 32MB di cache L3).

Quanto al modello top di gamma, siamo in attesa di vedere una CPU Comet Lake a 10 core, di cui è uscito un leak nelle scorse settimane.