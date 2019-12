Comet Lake, ecco le CPU Intel di decima generazione

Sono emerse nuove indiscrezioni sui processori desktop Intel Comet Lake-S di nuova generazione, in particolare, vi riportiamo le specifiche di quella che sembra la versione definitiva del Core i5 10600.

Un risultato 3DMark pubblicato su Reddit (dal prolifico canale Momomo_us di Twitter, scoperto da PC GamesN ) mostra quella che sembra essere la versione finale dell’Intel Core i5-10600 (a differenza dei modelli di prova di cui vi abbiamo informato ).

Se la voce fosse corretta, e dobbiamo essere cauti poiché il risultato è già stato rimosso (l'informazione potrebbe esser stata rimossa per evitare denunce e le spese che ne conseguirebbero) si tratterebbe di una CPU con 6 core/12 thread con un clock base di 3,3 GHz ed un Turbo boost che la “spinge” sino a 4,7 GHz.

Il modello sembra quello definitivo perché riporta il nome completo del processore, piuttosto che i soliti nomi in codice dei campioni. Le specifiche e le prestazioni che vi abbiamo riportato, tuttavia, potrebbero differire da quelle del modello che verrà messo in vendita.

Nel benchmark il Core i5-10600 era abbinato ad una scheda madre WiFi MSI Z490 Pro Carbon. Purtroppo le CPU Comet Lake richiederanno nuove schede madri (poiché usa un socket diverso sebbene delle stesse dimensioni).

Disponibilità e prezzo

Si vocifera che questi chip saranno disponibili nel Q1 del 2020 anche se le indiscrezioni più recenti posticipano l’uscita ad aprile. Se le versioni definitive dei Core di decima generazione fossero già pronte, e ovviamente, questo è ancora da dimostrare, la vendita di tali processori nel Q1 del 2020 sarebbe plausibile, dopotutto.

Ciò sarebbe certamente positivo per Intel, poiché sta perdendo una bella fetta di mercato a causa delle CPU Ryzen 3000. Inoltre AMD ha annunciato che i processori Ryzen 4000 (Zen 3) saranno disponibili nella seconda metà del 2020, presumibilmente in estate.

Precedenti indiscrezioni riportavano della CPU Comet Lake-S Core i5-10400 (6 core/12 thread) con un clock base di 3,5 GHz e di 4,1 GHz in turbo boost e del Core i9 da 10 core/20 thread con probabile frequenza in turbo boost di 5,1 GHz .