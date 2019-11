AMD Ryzen, vendite CPU alle stelle, Intel mangia la polvere

I processori Ryzen di AMD stanno battendo il record di unità vendute, aggiudicandosi una grande fetta di mercato e superando Intel.

Questo secondo i dati del venditore tedesco Mindfactory (forniti mensilmente dall'utente Reddit Ingebor) che mostrano che l'81% delle vendite fatte nel mese di settembre appartengono ad AMD, lasciando a Intel solamente il 19%.

Si tratta di un record per Rayzen, un risultato migliore rispetto al mese di lancio del Ryzen 3000 quando AMD ha toccato il 79% del mercato (e ci è andato vicino anche ad agosto con il 78%).

Si potrebbe obbiettare che 78%, 79%, 81% sono valori molto simili, ma c'è da tenere in considerazione che le vendite stanno continuando a salire anche nei mesi successivi all'arrivo sul mercato.

L'hype e la novità sono passati, quindi i dati presentati da Mindfacotry potrebbero essere un sintomo di calo importante della presenza sul mercato di Intel? Tra l'altro AMD ha un modello di fascia bassa dei processori Ryzen 3000 che sta per uscire...

Abbiamo anche visto qualche indizio che sembrerebbe indicare che i problemi di produzione di AMD si stanno risolvendo, e il Ryzen 9 3900X sta tornando disponibile (nel momento in cui scriviamo Mindfactory ne ha ben 5).

Infine non dimenticatevi che il Black Friday è all'orizzonte e questo potrebbe aumentare ancora di più le vendite di AMD.

Botta e risposta

Ovviamente Intel domina ancora nel mercato dei chip per laptop e PC da ufficio. E non ci stancheremo mai di ripetere di prendere con le pinze i dati rilasciati da un singolo venditore.

Il chip più venduto di AMD rimane il Ryzen 5 3600, e il numero di unità acquistate ha superato per la prima volta quello di tutti i prodotti PC di Intel messi assieme.

Intel presto presenterà il Processore di fascia alta Core i9-9900KS con il tanto pubblicizzato 5GHz all-core Turbo. Siamo curiosi di vedere in che modo Intel gestirà i consumi e il calore emesso da questo processore, probabilmente un compito non facile considerato l'aumento di potenza rispetto ai modelli precedenti.

Per quanto riguarda il mercato della fascia media potremmo aspettarci dei cali di prezzo nel tentativo di migliorare le vendite. Teniamo le dita incrociate e non dimenticate, un mercato altamente competitivo è molto vantaggioso per il consumatore.

Via Wccftech