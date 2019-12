Intel ritiene che il Core i5-9600KF sia migliore del Ryzen 7 3800X

Negli ultimi 2 anni, Intel ha gradualmente perso la propria quota di mercato a causa dei processori AMD Ryzen, nel segmento desktop; eppure la divisione marketing ritiene comunque le CPU Coffee Lake Refresh migliori delle CPU Ryzen ZEN 2. O almeno così sembra.

Una slide di marketing, in cinese, è stata individuata da Wccftech sul forum Baidu; coinvolge le CPU Intel Core i5-9600KF e Intel Core i3-9350KF, definite superiori ai Ryzen 7 3800X e Ryzen 5 3600X, rispettivamente.

È un'affermazione azzardata, se potessimo confermarla, ma è più complicata di così. La ragione di queste affermazioni è da imputare alle frequenze in turbo boost più alte, il che non è esattamente una novità. Sebbene non abbiamo testato i chip Intel in questione, sappiamo che i processori Ryzen 3000 offrono prestazioni single-core vicine a quelle di Intel nonostante le frequenze inferiori.

È importante notare che queste informazioni potrebbero esser state tradotte male o essere incomplete. Intel sta cercando di evitare che altri consumatori scelgano AMD, o ci sono rivendicazioni legittime?

È complicato

Non abbiamo testato l’Intel Core i5-9600KF nè il Core i3-9350KF per cui non possiamo approvare o confutare questa tesi. Tuttavia, abbiamo esaminato alcuni chip Coffee Lake Refresh e numerosi processori AMD Ryzen di terza generazione, per cui abbiamo un’opinione in merito.

Intel ci ha ripetutamente affermato che test come Cinebench e Geekbench non rappresentano carichi di lavoro reali, ma noi li riteniamo comunque indicativi per testare le massime prestazioni di ogni chip. I software di oggi sono ottimizzati per il multithreading, cui test di questo tipo diventeranno sempre più importanti, piuttosto che il contrario.

Il confronto tra il Ryzen 7 3700X e l’Intel Core i7-9700K inoltre sembra dar torto a Intel. Nel test multi-core di Cinebench R15, il Ryzen 7 3700X è circa il 30% più veloce del Core i7 9700K che, a sua volta, dovrebbe essere più veloce del processore Intel Core i5-9600KF. Ci sembra abbastanza ovvio, se non altro, con un Core i7 sia più veloce di un Core i5.

Anche nei carichi di lavoro single-core, l'i7-9700K non surclassa il Ryzen 7 3700X come Intel vorrebbe farci credere. I chip Intel sono più veloci dei processori AMD in applicazioni che sfruttano pochi thread come i giochi, ma il divario è sempre più ridotto.In Middle Earth: Shadow of War l'Intel Core i7-9700K è più veloce solo del 6%.

Per il gaming, i chip di Intel sono ancora l'opzione migliore, seppur per poco. Secondo noi però non sono molte le persone che usano il computer solo per una cosa, soprattutto non con un costoso processore top di gamma.

Abbiamo contattato Intel e AMD per un commento su questa diapositiva di marketing e aggiorneremo questo articolo non appena avremo notizie.

In ogni caso la scelta della CPU è legata al tipo di software che l’utente deve usare. Se vi interessa solo il gaming, Intel è ancora la scelta giusta, tuttavia per un uso generico le CPU AMD sono consigliabili e il marketing di Intel non può far nulla in merito.

Via TechPowerUp