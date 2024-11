Google svela il processore Axion per i data center, ma non sarà mai in vendita

Google ha presentato i suoi nuovi processori Axion durante il Google Next '24, svelando delle CPU personalizzate basate su architettura Arm e costruite sulla piattaforma Neoverse V2. Questi chip sono progettati per supportare una vasta gamma di carichi di lavoro nei data center, tra cui server web, elaborazione dei media e applicazioni di intelligenza artificiale.

Nel settore cloud, i principali concorrenti di Google, come Amazon e Microsoft, hanno già sviluppato le proprie CPU basate sulla tecnologia Arm. Tuttavia, Google ha dichiarato che i suoi chip Axion offriranno prestazioni superiori fino al 30% rispetto alle attuali soluzioni Arm e un'efficienza energetica che potrà arrivare fino al 60% in più rispetto alle opzioni simili basate su architettura x86.

A partire da oggi, Google Cloud ha iniziato a offrire macchine virtuali C4A alimentate dai processori Axion. Queste istanze sono ottimizzate per una varietà di carichi di lavoro generici, come server web, applicazioni, microservizi containerizzati, database e inferenza AI.

Il mistero del conteggio dei nuclei

Google ha presentato la sua tecnologia Titanium, un sistema di microcontrollori personalizzati e offload scalari progettati per ottimizzare le prestazioni in vari carichi di lavoro. Grazie a questa innovazione, l'azienda riporta miglioramenti del 65% nelle prestazioni per costo e un'efficienza energetica superiore del 60% rispetto alle macchine virtuali x86 analoghe. Inoltre, i processori Axion mostrano prestazioni migliori del 30% in MySQL e del 35% per carichi di lavoro basati su Redis.

Anche se alcuni dettagli chiave dei processori Axion rimangono sconosciuti, come il numero di core, Google conferma che questi chip sono stati progettati esclusivamente per i suoi data center, senza alcun piano di commercializzazione. I servizi di Google, tra cui Bigtable, Spanner, BigQuery, F1 Query, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine e la piattaforma YouTube Ads, hanno già iniziato a utilizzare server basati su Axion.

"Spanner è uno dei servizi più critici e complessi di Google, alimentando prodotti come YouTube, Gmail e Google Ads", ha dichiarato Andi Gutmans, VP e GM of Databases di Google. "Nei nostri test iniziali sui processori Axion, abbiamo osservato un miglioramento delle prestazioni delle query per vCPU fino al 60% rispetto ai server di generazione precedente. Con l'ampliamento della nostra infrastruttura, ci aspettiamo che questo si traduca in un'esperienza più stabile e reattiva per i nostri utenti, anche nelle condizioni più impegnative."

Le macchine virtuali C4A sono già disponibili in diverse regioni di Google Cloud negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, con opzioni di configurazione multiple. Mantenendo Axion esclusivo per la propria piattaforma e non rilasciandolo sul mercato aperto, Google punta a rafforzare ulteriormente il proprio ecosistema cloud, offrendo alle aziende soluzioni più potenti ed efficienti dal punto di vista energetico.