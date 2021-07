Pallavolo streaming - Come guardare le Olimpiadi Tokyo 2020

La pallavolo è diventata ufficialmente uno sport olimpico ai Giochi di Tokyo del 1964 e in questo momento le squadre da battere sono il fortissimo Brasile (imbattuto dalla coppa del mondo del 2019) per la divisione maschile, mentre la Cina regna nella divisione femminile. Queste squadre si riveleranno dei veri e propri ossi duri durante le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tra i giocatori da tenere d'occhio, troviamo il polacco Wilfredo Leon, che ha vinto il titolo di miglior schiacciatore esterno nel Dream Team della Coppa del Mondo 2019.

Anche l'Italia vanta alcune promesse che vale la pena tenere in considerazione: l'atleta Paola Egonu ha attirato l'attenzione nel 2018 dopo aver segnato ben 324 punti nel campionato mondiale femminile. Nel complesso però, sono Russia e URSS a detenere il maggior numero di ori olimpici nella pallavolo, con un totale di otto medaglie vinte da squadre maschili e femminili.

Quest'anno però la Russia non sarà presente come squadra nazionale, ma solo come ROC (Comitato Olimpico Russo), per via del comportamento antisportivo dello stato che ha promosso e sollecitato l'uso di sostanze dopanti tra gli atleti della nazione.

Quali saranno le squadre di pallavolo vincitrici?

La prima sfida tra Italia e COR ha visto l'Italia vincitrice per 3-0.

Olimpiadi 2020 - Pallavolo (maschile e femminile) in streaming Date: sabato 24 luglio – mercoledì 8 agosto 2021 Luogo: Ariake Arena Streaming gratis: La pallavolo alle Olimpiadi 2020 non è disponibile gratuitamente in streaming. Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPNper vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Pronti a guardare la pallavolo durante le Olimpiadi di Tokyo 2020? Continuate a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere!

Pallavolo alle Olimpiadi 2020: classifiche torneo maschile

Girone A:

Iran 5

Polonia 4

Giappone 3

Italia 2

Canada 1

Venezuela 0

Girone B

Corea 6

Brasile 3

Stati Uniti 3

Francia 3

Argentina 0

Tunisia 0

Pallavolo alle Olimpiadi 2020: calendario torneo maschile

Lunedì 26 luglio

Ore 2:00 – Irlanda-Venezuela

Ore 4:05 – COR – Usa

Ore 7:20 – Polonia – Italia

Ore 9:25 – Francia-Tunisia

Ore 12:40 – Giappone-Canada

Ore 14:45 – Brasile-Argentina

mercoledì 28 luglio

Ore 2:00 – Canada-Iran

Ore 4:05 – Usa-Tunisia

Ore 7:20 – Argentina-Francia

Ore 9:25 – Polonia-Ecuador

Ore 12:40 – Giappone- Italia

Ore 14:45 – Brasile-Russia

giovedì 30 luglio

Ore 2:00 – Canada-Ecuador

Ore 4:05 – Brasile-Usa

Ore 7:20 – Giappone-Polonia

Ore 9:25 – Argentina-Tunisia

Ore 12:40 – Italia -Iran

-Iran Ore 14:45 – Russia-Francia

Domenica 1 agosto

Ore 2:00 – Polonia-Canada

Ore 4:05 – Brasile-Francia

Ore 7:20 – Russia-Tunisia

Ore 9:25 – Italia-Ecuador

Ore 12:40 – Giappone-Iran

Ore 14:45 – Usa-Argentina

Martedì 3 agosto

Ore 2:00 – primo quarto di finale

Ore 6:00 – secondo quarto di finale

Ore 10:00 – terzo quarto di finale

Ore 14:30 – ultimo quarto di finale

Giovedì 5 agosto

Ore 6:00 – prima semifinale

Ore 14:00 – seconda semifinale

Sabato 7 agosto

Ore 6:30 – Finale terzo posto per il bronzo

Ore 14:15 – Finale ORO

Pallavolo alle Olimpiadi 2020: calendario femminile

Girone A

Giappone 3

Serbia 3

Brasile 3

Corea del Sud 0

Kenya 0

Repubblica Dominicana 0

Girone B

Italia 3

Usa 3

Turchia 3

Cina

ROC

Argentina

Pallavolo alle Olimpiadi 2020: calendario torneo femminile

Domenica 25 luglio

Ore 2:00 – ROC – Italia

Ore 4:05 – Usa-Argentina

Ore 7:20 – Serbia-Repubblica Dominicana

Ore 9:25 – Cina-Turchia

Ore 12:40 – Giappone-Kenya

Ore 14:45 – Brasile-Corea del Sud

Martedì 27 luglio

Ore 2:00 – Russia-Argentina

Ore 4:05 – Cina-Usa

Ore 7:20 – Giappone-Serbia

Ore 9:25 – Italia -Turchia

-Turchia Ore 12:40 – Brasile-Costa Rica

Ore 14:45 – Corea del Sud-Kenya

Giovedì 29 luglio

Ore 2:00 – Italia -Argentina

-Argentina Ore 4:05 – Corea del Sud-Repubblica Dominicana

Ore 7:20 – Serbia-Kenya

Ore 9:25 – Cina-Russia

Ore 12:40 – Giappone-Brasile

Ore 14:45 – Usa-Turchia

Sabato 31 luglio

Ore 2:00 – Repubblica Dominicana-Kenya

Ore 4:05 – Usa-Russia

Ore 7:20 – Argentina-Turchia

Ore 9:25 – Serbia-Brasile

Ore 12:40– Giappone-Corea del Sud

Ore 14:45 – Cina-Italia

Lunedì 2 agosto

Ore 2:00 – Serbia-Corea del Sud

Ore 4:05 – Usa- Italia

Ore 7:20 – Russia-Turchia

Russia-Turchia Ore 9:25 – Cina-Argentina

Ore 12:40 – Giappone-Repubblica Dominicana

Ore 14:45 – Brasile-Kenya

Mercoledì 4 agosto

Ore 2:00 – primo quarto di finale

Ore 6:00 – secondo quarto di finale

Ore 10:00 – terzo quarto di finale

Ore 14:30 – ultimo quarto di finale

Venerdì 6 agosto

Ore 6:00 – prima semifinale

Ore 14:00 – seconda semifinale

Domenica 8 agosto

Ore 2:00 – Finale per il terzo posto bronzo

Ore 6:30 – Finale oro

Pallavolo alle Olimpiadi 2020: le squadre Italiane in gara

La nazionale italiana di pallavolo femminile convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 è composta dai seguenti giocatori:

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto

CENTRALI: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Matteo Piano

OPPOSTO: Luca Vettori, Ivan Zaytsev

LIBERO: Massimo Colaci

La nazionale italiana di pallavolo femminile convocata per le Olimpiadi di Tokyo 2020 è composta dai seguenti giocatori:

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

SCHIACCIATRICI: Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Alessia Gennari

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

OPPOSTE: Paola Egonu, Indre Sorokaite

LIBERE: Monica De Gennaro

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su RaiPlay. In altre parole, se non riuscite a vedere un evento in diretta, non ci sarà modo di recuperarlo on-demand. Un vero peccato, vista la differenza di fuso orario tra Roma e Tokyo.

Se volete vedere tutte le partite di pallavolo in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati.

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.

Come vedere i tornei di pallavolo di Tokyo 2020

I tornei di pallavolo maschili e femminili saranno trasmessi in chiaro da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Attenzione: la RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono le Olimpiadi in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: