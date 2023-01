Come vedere Australian Open 2023 in streaming (anche gratis)

L'Australian Open è uno dei quattro tornei del Grande Slam del tennis, composto anche da Roland Garros, Wimbledon e US Open. Si svolge annualmente a Melbourne, in Australia, all'inizio dell'anno e rappresenta l'apertura della stagione del circuito ATP e WTA.

Anche in questa occasione, i riflettori sono tutti puntati su Novak Djokovic, che contenderà il titolo a Rafa Nadal, l'attuale campione in carica.

A rappresentare l'Italia, Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Tra gli altri big, invece, vedremo anche Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Si contano anche delle assenze pesanti, come la campionessa in carica Ashleigh Barty, che ha deciso di ritirarsi, così come non vedremo il numero uno Carlos Alcaraz.

Se i favoriti in ambito maschile sono quasi scontati, è il torneo femminile che potrebbe riservare delle sorprese, dato che ci sarà un'accesa competizione contro la prima candidata al trofeo, Iga Swiatek.

Ecco tutto quello che dovete sapere per vedere l'Australian Open 2023 sia in streaming che in TV

Australian Open 2023 - Chi sono i favoriti?

(Image credit: Al Bello/Getty Images)

Come dicevamo, Djokovic e Rafa Nadal sono probabilmente i due contendenti al titolo. Tuttavia, non sono da sottovalutare i "soliti" Medvedev e Tsitsipas.

La sconfitta al primo turno di Matteo Berrettini contro Andy Murray costa all'azzuro ben 710 e l'esclusione dalla top 20, un vero peccato.

Sempre nell'ambito dei contendenti italiani, siamo molto curiosi di vedere in campo Martina Trevisan e Camilla Giorgi.

Come guardare il torneo di tennis Australian Open GRATIS e dall'estero

Se vi trovate all'estero durante l'Australian Open 2023, potreste avere dei problemi ad accedere alle partite. Non preoccupatevi, si tratta solo del cosiddetto geo-block, che potete risolvere facilmente.

Per fortuna, infatti, potrete utilizzare una VPN, che vi consente di ignorare i confini digitali e guardare contenuti da tutto il mondo.

Utilizzate una VPN per guardare in live streaming l'Australian Open 2023 ovunque vi troviate.

Usare una VPN è semplicissimo:

Come guardare l'Australian Open in streaming in Italia

Abbonandovi a DAZN (Si apre in una nuova scheda), potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che hanno l'esclusiva dell'Australian Open.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming dell'Australian Open 2023 in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta dell'Australian Open 2023, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.

Chi ha vinto l'Australian Open 2023?

(Image credit: John Berry/Getty Images)

Nella finale maschile dell'Australian Open 2022, Rafa Nadal ha sconfitto Daniil Medvedev in cinque set.

La finale femminile, invece, ha visto sfidarsi Ashleigh Barty e Danielle Collins, con la vittoria della Barty per 6–3, 7–6.

A quanto ammontano i premi dell'Australian Open

PRIMO TURNO – €68.880

SECONDO TURNO – €102.970

TERZO TURNO – €147.750

OTTAVI DI FINALE – €219.270

QUARTI DI FINALE – €359.930

SEMIFINALISTA – €599.600

FINALISTA – €1.053.380

VINCITORE/VINCITRICE – €1.924.500

