Formula E streaming, come vedere il GP di Roma gratis

Formula E LIVE STREAMING Durata della stagione: 28 gennaio - 14 agosto Prossima gara: GP Roma (9-10 aprile) Formula E Live Streaming: Sky, Now TV Formula E in streaming ovunque nel mondo: provate la migliore VPN in assoluto, sicura al 100%

Il campionato di Formula E 2022 ha riacceso i motori elettrici il 28 gennaio. Il calendario di quest'anno comprende 16 gare, racchiuse nell'arco di 7 mesi. Il primo GP svolto a Dir'iyya, è stato vinto dal pilota olandese Nyck De Vries, mentre la seconda gara svolta nello stesso circuito ha visto lo svizzero Edoardo Mortara salire nel più alto gradino del podio. La terza gara svolta in Messico è stata invece vinta dal tedesco Wehrlein.



Fra i nuovi arrivi di quest'anno c'è l'Italiano Antonio Giovinazzi, approdato nel team americano Dragon Racing dopo che il team F1 Alfa Romeo ha deciso di non rinnovare l'accordo con il pilota.

Il prossimo appuntamento è per i due GP che si svolgeranno a Roma il 9 e il 10 aprile.

Dove vedere la Formula E streaming gratis in Italia

In Italia la Formula E è trasmessa per il quinto anno consecutivo da Mediaset, che manda in onda gratuitamente le conferenze stampa dei piloti, le prove libere, le qualifiche e le gare di tutti i Gran Premi stagionali del Campionato Mondiale.

È tuttavia possibile vedere la Formula E in streaming anche su Sky Sport Action, che mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky Go, permettendo la visione di numerosi programmi. L’app è disponibile per PC, smartphone e tablet.

In alternativa, gli appassionati di Formula E che non hanno un abbonamento a Sky possono optare per NowTV.

Nel caso non siate clienti Sky, potete abbonarvi a Now TV per vedere la Formula E in streaming. Scegliendo il Pass Sport potrete vedere tutto lo sport dal dispositivo che preferite a partire da 14,99€.

Come vedere la Formula E streaming gratis in Italia e ovunque nel mondo

La localizzazione geografica porta spesso disagi, soprattutto quando vi trovate in un Paese in cui non avete accesso ai servizi di streaming a cui siete abbonati. In questo caso, vi ritrovereste a dover fare i conti con il rischio elevato di aver pagato l’iscrizione a un servizio che non è possibile sfruttare al meglio.

Molti servizi di streaming hanno cataloghi differenti in base al luogo in cui vi trovate, indipendentemente da dove abbiate sottoscritto un abbonamento. Inoltre, alcuni di questi potrebbero essere totalmente inaccessibili in determinati Paesi.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

In sostanza, si tratta di un software che modifica il vostro indirizzo IP, permettendovi di accedere ai contenuti di altri Paesi. Se vi trovate all'estero e volete godervi Sky Go in italiano o, viceversa, siete in Italia e disponete di un abbonamento per guardare la Formula E all'estero, una VPN è la soluzione ideale per far sparire ogni problema legato alla localizzazione geografica.

NordVPN è una delle migliori VPN attualmente disponibili. È sicura, semplice e affidabile, oltre a offrire la compatibilità con numerosi dispositivi, tra cui Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox e quelli dotati di sistemi operativi iOS e Android.

Tuttavia, dovete tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme di streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Noi di TechRadar abbiamo testato NordVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a stabilire la connessione al server da noi richiesta. La qualità della navigazione e dello streaming si sono dimostrate ottime, ad eccezione di qualche rallentamento nei primi minuti di visione (situazione che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Se pensate che NordVPN non sia adatta alle vostre esigenze e avete intenzione di vagliare altre opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN .

Le migliori VPN del 2022

Le migliori VPN per router del 2022

Le migliori VPN gratuite per PC e smartphone

(Image credit: Formula E)

28 e 29 gennaio : Gara 1 e 2, Arabia Saudita (Diriyah)

: Gara 1 e 2, Arabia Saudita (Diriyah) 12 febbraio : Gara 3, Messico (Città del Messico)

: Gara 3, Messico (Città del Messico) 9 e 10 aprile : Gara 4 e 5, Italia (Roma)

: Gara 4 e 5, Italia (Roma) 30 aprile : Gara 6, Principato di Monaco (Montecarlo)

: Gara 6, Principato di Monaco (Montecarlo) 14 e 15 maggio : Gara 7 e 8, Germania (Berlino)

: Gara 7 e 8, Germania (Berlino) 4 giugno : Gara 9, Indonesia (Giacarta)

: Gara 9, Indonesia (Giacarta) 2 luglio : Gara 10, Canada (Vancouver)

: Gara 10, Canada (Vancouver) 16 e 17 luglio : Gara 11 e 12, Stati Uniti (New York)

: Gara 11 e 12, Stati Uniti (New York) 30 e 31 luglio : Gara 13 e 14, Regno Unito (Londra)

: Gara 13 e 14, Regno Unito (Londra) 13 e 14 agosto: Gara 15 e 16, Corea del Sud (Seoul)

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, come:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.